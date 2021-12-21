法国新冠1日新增15075例重症监护逾3000 假健康通行182000张

法国新冠病毒最新统计：根据费加罗报指出，过去 24 小时内发现了15,075 新增感染病例，重症监护患者超过 3,000人。

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在法国，新冠病毒感染案例继续快速扩散蔓延，截止周一，有 15,918 名患者住院，而周日数据为 15,528 名。 在过去的 24 小时内，已有 1,466 人入院。 3,025 名 新冠病毒患者也住院接受重症监护，其中 340 名自前一天起入院。 自 5 月 29 日以来，重症监护病房的病患尚未达到 3,000 人的门槛尚未。此外，当局查获182,000 张假《健康通行证》。

费加罗报指出，过去 24 小时内还发现了 15,075 新增感染病例，而上周一的同类数据为 12,036 例。 病毒检测阳性率为6.8%。 在过去 24 小时内，再有 225 人死于医院，自法国新冠病毒爆发大流行以来，医院死亡人数达到 94,703 人。

法国最高卫生署开绿灯，批准H为 5至11 岁儿童的疫苗接种新冠疫苗。该署指宣布，“由于经过检测，辉瑞疫苗对目前流行的主要变种病毒的有效性和令人满意的耐受性，在征得父母同意的情况下，地方卫生局认为辉瑞的疫苗可以从 5 岁开始使用”，并且 还建议优先为12 岁以下 “初中生”接种疫苗，俾能快速完整化对于12 岁及以上儿童的疫苗接种活动。

法国查获182,000张假健康通行证

此外，内政部周一起草的一份新报告指出，根据所进行400项调查的一部分结果显示，自今年夏天实施健康通行证措施以来，警方共查获了 182,000 份伪造的健康通行证。

此前上周四，内政部给出的前一个调查数据报告，查获了 110,000 张伪造的健康通行证流通在市面上。

与此同时，欧盟昨天宣布检验核准通过《诺华疫苗》。

另外，因变种病毒导致疫情有卷土重来态势，原本明年1月举行的达沃斯论坛延后至夏天才举行。