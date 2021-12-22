法国因效果不佳取消默克公司口服新冠药订单

法国卫生部12月22日星期三宣布，由于治疗结果令人失望，法国取消了从默克公司订购的针对新冠重症高危患者的口服抗病毒治疗药物订单，并希望在明年1月底之前收到从辉瑞公司订购的药物。法国因此成为第一个公开宣布取消默克公司研发的口服新冠治疗药物订单的国家。

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路透社指出，今年11月底，默克制药集团发布的数据表明，其药物的疗效明显低于预期，在临床试验中，新冠高重症风险患者的住院率和死亡人数仅下降30%。

法国卫生部长维兰在BFM电视台一档节目中解释称，“最新的研究结果不佳，所以我们取消了订单，我们没有花任何钱”。

默克公司则表示，法国卫生部做出取消订单的决定，是在法国高等健康署决定不批准使用该药物之后做出的。

今年10月，法国卫生部长维兰曾表示，法国已预订了5万剂；12月10日，法国高等健康署拒绝授权早期使用默克公司开发的治疗方法，以帮助感染新冠病毒，且有发展出严重症状的至少一项风险因素的成年人群体所展现出的轻度温和症状。

默克公司在一份声明中表示，它正在继续与欧洲药品管理局合作，检查该公司生产的治疗药物，并补充说公司已与30多个国家签署了新冠治疗药物的订单，12个国家已经接收到了药物。

对于辉瑞开发的治疗方法，维兰引述美国实验室的数据称，该疗法在试验阶段已显示出近90%的有效性，帮助避免高危患者出现住院和死亡的风险。维兰表示，希望明年一月底能收到这批辉瑞产的药品，但没有提供订购的数量。