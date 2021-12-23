新冠病毒震动法国人口统计的指标性数字

法新社12月23日引述法国国家人口研究所的统计结果，称新冠疫情的大流行震动了法国人口统计的多个指标性数字。

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目前，法国是欧盟当中人口增长最强劲的国家，然而这种强劲的增势仍然遭到新冠疫情的冲击和震动。法国国家人口研究所的统计显示，无论是死亡率，出生率，还是婚礼数量，堕胎数量，和移民人数，新冠病毒在每一个数据上都留下了痕迹。

有关死亡率，2020年，法国有668900人死于各种原因，比2019年增加了9.1%。男性的预期寿命下降了近7个月，女性的预期寿命下降了5 个月，重回2014年的水平。

有关出生率，2020年法国约有736000名婴儿出生，这是1945年以来的最低水平。这种下降从10多年前就已经开始，但2020年出现了加速，2020年的年底尤为明显，当时距离法国宣布封城限足正好是9个月。具体而言，2020年11月的出生率与前三年同期的平均水平相比，下跌6%，12月下跌了8%。

尽管如此，法国在2020年仍然是欧洲生育率最高的国家，每个女性平均生育了1.83个孩子。

另外，法国出生人数和死亡人数之间的差达到了+67000，仅略高于净移民人数。这个指标在2020年最后一个季度和2021年的第一季度甚至达到负数，这是1945年以来的第一次。

由于疫情的限制，2020年法国的婚礼数量下降了31%，2020年3月到7月的下降幅度特别大，而2020年的下半年，只有10月回增了28%。

同样与2019年相比，2020年自愿堕胎的数量下降了4%。这种下降“在第一次封城限足后的几周尤为强烈”，表明“11月和12月的出生率下降，首先是因为受孕数量的减少”。

最后，有关移民，据法国内政部统计，法国给2020年非欧盟公民发放的居留许可数，比2019年下降了21%。