法国三家伊斯兰教联合会签署“法国伊斯兰原则宪章”

12月25日星期六，法国三家联合会宣布决定签署法国政府提出的，与总统马克龙任期内大力推进的“反分裂”相关“法国伊斯兰原则宪章”。

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法新社报道称，这三家联合会分别是法国土耳其穆斯林协调委员会的土耳其联合会，总部在德国科恩的欧洲穆斯林总联合会“国家视野”，以及自称与印度巴基斯坦伊斯兰运动“塔比吉宣教”相关的“信仰与行动”运动。三家联合会在一份联合声明中宣布，“通过这一庄严的举动，我们邀请法国穆斯林宗教信仰委员会的所有成员联合会与我们汇聚”。

此前，这三家法国伊斯兰教联合会曾拒绝签署法国政府的“法国伊斯兰原则宪章”。法国政府则谴责“外国势力的干预”，并“重申伊斯兰与法兰西共和国的‘兼容性’，例如男女平等的问题”。

今年一月，法国穆斯林宗教信仰委员会曾宣布，就“法国伊斯兰原则宪章达成了一致”，但上述三家联合会当时谴责之前对“法国伊斯兰原则宪章”的内容没有进行讨论或意见收集，同时认为，“法国伊斯兰原则宪章”有可能让穆斯林的自信“变得脆弱”。不过，三家联合会在拒绝签署的同时，仍然留在了法国穆斯林宗教信仰委员会内。四月，法国内政部长警告，在“宪章”签署问题上“没有任何可以谈的”，且称政府将加大力度，管控其宗教协会和协议之外的学校活动。

法新社指出，法国穆斯林宗教信仰委员会成立于2003年，是法国政府在有关穆斯林宗教信仰问题上的重要对话对象。至于包括巴黎大清真寺在内的另外4方，已经决定退出法国穆斯林宗教信仰委员会，另外成立“协调会”。这让法国穆斯林宗教信仰委员会一度陷入了动荡。