法国日增新冠感染人数超10万人，破疫情爆发以来纪录

法国政府在圣诞节当日宣布，单日记录到有104611例新增新冠病毒感染病例出现，这是自法国新冠疫情大流行开始以来，前所未有过的数字。

广告 继续浏览后续

法国卫生部长奥利维尔·韦兰上周三曾警告称，“未来几天，日增感染数字将达到每天10万人这个数字”。此后感染数字一路高涨，到12月4日破日增5万人的这一关口。

为尽可能避免明年一月份法国各大医院大量涌入新冠患者，同时避免维持社会正常运转的基础性服务陷入混乱，法国卫生部已经提前了新冠疫苗的加强针接种日程表，同时法国高等卫生署还建议，现在就对患有免疫缺陷或严重风险合并症的12-17岁儿童进行加强针的接种。

法国在刚过去的24小时内记录到有14127剂加强针得到了注射。本周六，接受疫苗加强针的总人数攀升至21947185人。此外，自法国疫苗接种运动开始以来，已有52712462人至少接受了一次注射（即总人口的78.2%），现在有51606171人完整接种了疫苗，占总人口的76.5%。

目前有3282名新冠感染者在重症监护室接受治疗，与上一次统计相比增加28人；在医院当中死亡的新冠感染者新增84人，这使医院当中的总死亡人数累计达到95513人。

面对新冠病毒奥密克戎变种的迅速传播，法国政府决定加快实施新冠疫苗通行证。 相关法案呈交立法机构的日期从明年1月5日被提前到了今年的12月27日，使这项法案最早可在明年1月底开始生效。