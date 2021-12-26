“不说出名字的强制新冠疫苗接种”：法国提速立法

综合费加罗报，巴黎人报，法国国营电视台等其他多家法媒报道，“新冠疫苗健康通行证”草案在本周已提交至法国最高行政法院，预计将于12月29日在国民议会开始审议。

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面对汹涌的新冠疫情，法国政府希望能通过法案，将现行的新冠健康码的获取资格大幅缩紧，如果法案得到通过，检测阴性报告将无法让人拿到出入一些例如餐饮文娱等场所必需的健康码。除了感染新冠之外，唯一的获取途径将仅剩接种新冠疫苗。且鉴于阴性报告的有效性被从72小时缩短到24小时，而实际操作中阴性报告的出炉需要几小时到48小时不等，新法案若通过，将“几乎切断不想主动感染新冠，且不想打疫苗者群体获取健康码的渠道”。包括上述媒体等在分析或引述专家观点时，称这是"不说出名字的疫苗强制接种"。

“新冠疫苗健康通行证”草案预计在明年一月中旬通过，当中指出，“尽管到目前为止，疫苗接种和健康通行证已经可以限制疫情对医疗保健系统的影响，但医疗资源仍然处于高度紧张的状态，而在前几波疫情中不得不推迟的医疗干预措施，也要再次提上日程表”。这一份文本还指出，“疫苗接种所带来的保护效果也往往会随着时间的推移而降低，因此需要注射加强剂量，以保持足够的免疫力…超过100万名被确定为有风险的人，仍未开始接种疫苗”。“为了在不采取普遍限制措施的情况下保护民众，并且鉴于目前疫苗接种是唯一可以持久对抗病毒的工具，法国政府打算加强现有的管理健康危机的工具”，“用疫苗接种证，取代现行的健康证，并进一步加强打击欺诈的措施”。

在现阶段，法国政府和各方还未就各大企业中广泛检查新冠疫苗接种证明的意向达成统一，不过本次的法案，可能会让这个话题重新浮出水面。

根据周末发送给法国最高行政法院的文本，新冠疫苗接种证的拟议范围仍是现行健康证的使用范围，即休闲活动、餐厅酒吧等场所、集市、研讨会和贸易展览，以及跨区域运输。这些向公众开放的机构的员工必须持有健康通行证，如果草案通过，他们必须能够出示疫苗接种证明，或者出示预定好的疫苗接种日程表。具体细节仍有待确定。

此外，这份草案确定，人们可以出示新冠康复证明和/或疫苗接种禁忌的情况，以代替新冠疫苗接种通行证。

法国政府还希望在例如疫情高峰期，保留让人们出示多种证件的可能性。例如，除了出具新冠疫苗接种证书，还要提交阴性检测报告。对于因医疗原因无法接种疫苗的人，在某些情况下可能会要求进行阴性测试。

“新冠疫苗健康通行证”的法律草案还规定，加大适用于疫苗接种证欺诈行为的处罚规模。当中建议，负责核查新康通行证和或将出炉的疫苗接种证的人员，在有疑问的情况下，可以索取被检查者的身份证件进行核对。法国内政部于12月20日星期一宣布，目前有18万2000张虚假健康通行证在法国流通。