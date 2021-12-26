涉嫌向叙利亚军队供应化学武器部件：一名法籍叙利亚人被监禁

12月26日星期天，法新社巴黎站引述消息人士，称一名法籍叙利亚人在巴黎被起诉，并被监禁，此人涉嫌通过其运输公司向叙利亚军队提供设备，包括可用于制造化学武器的部件。

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知情人士向法新社透露，这名男子出生于1962年，居住在国外，在法国南部被捕。 “回到法国，是为了度假”。此人被指控犯有“谋划危害人类罪、共谋危害人类罪，共谋战争罪”以及“洗钱、战争罪等罪名”，目前正在还押候审。

该消息人士称，此人受到指控的行为始于2011年3月，即叙利亚内战的开始，并持续到2018年1月或2019年6月，具体将取决于所涉罪行。他涉嫌“通过设在法国和阿拉伯联合酋长国不同地方的同一家公司，参与向负责生产非常规武器的叙利亚政权的各个国家机构提供支持”，所提供的材料“包括可能用于制造化学武器的元素”。

法国对这名法籍叙利亚人的调查始于2016年，他和他的运输公司被列入美国财政部负责金融制裁的黑名单，涉嫌违反国际禁运，运送支持巴沙尔·阿萨德政权的货物。根据“打击危害人类罪中央办公室”收集的信息，初步调查于2017年6月展开，于2018年1月委托给巴黎司法法院的调查法官。