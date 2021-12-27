法总理和卫生部长宣布新的防疫措施

面对疫情的扩散，法国总理和卫生部长12月27日举行了联合记者招待会。会上，法国总理卡斯泰表示：省长将下发通知，要求民众在户外必须佩戴口罩。新冠变种病毒Omicron传播速度太快，法国政府决定从12月28日起，在完成两剂疫苗接种3个月之后即可接种第三剂疫苗；此前第二剂和第三剂疫苗之间的间距为4个月。从12月27日起，室内聚会人数限制在2,000 人，室外 为5,000 人。

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为了更好地控制疫情，政府计划于明年1月向议会提交一份法案，将当前的健康通行证转变为新冠疫苗接种通行证。法国总理让·卡斯泰（Jean Castex）12月27日在记者招待会上表示：法案一旦通过的话，将从2022年1月15日开始实施。

在可能的情况下，从12月28日开始的三个星期内，强制执行远程办公，每周至少 3 天。至于密切接触者和疑似病例的隔离规定将在这个周末之前公布新的规定。有的专家曾建议推迟学生明年开学的时间。但总理表示：2022年1月3日返校的时间不变。另外，12月31日实施宵禁的建议也没有被采纳。

法国西南部基隆德省刚刚宣布： 12 月 31 日夜间禁止在公共场合饮酒。