法国单日确诊再创新高 冲向18万

法国单日新增新冠确诊病例接近18万例，为179807，单日确诊再创新高。总理和卫生部长维兰27日举行的联合记者招待会上表示：明年1月中旬，法国新增的确诊病例有可能到达25万。

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为了使得疫情扩散得速度不要这么快，政府没有采取12月31日宵禁的强硬措施；节后开学时间也保持在明年1月3日。但法国内政部长达尔马宁已经要求省长设法说服希望聚在一起迎接新年的各种聚会活动。同时恢复要求民众在户外必须佩戴口罩。法国总理卡斯泰27日宣布了限制大型聚会活动人数，室内聚会人数不应超过2000人，室外聚会人数不超过5000人。

法国流行病学家科斯塔利亚拉（Dominique Costagliola）在接受法国《世界报》专访时表示：政府宣布新的防疫措施太晚了。应该在12月中旬奥密克戎一出现的时候立即采取更加严格的防疫措施。

28日，因患新冠住院的人数还在增加；总数为17405人；重症抢救人数为3416人。

专家们提醒政府，为了限制“污染和接触病例的增加对社会的影响，这可能导致公共和私人服务瘫痪”，政府必须在本周末之前“调整”防疫规则。对检测呈阳性及其接触病例的人实施更加严格的隔离措施。

法国教育部长布朗凯28日接受记者采访时表示：明年开学时间不变，仍为1月3日。但小学校课堂如果发现一例确诊病例，返校的要求更加严格。过去仅需提供一次检测结果；今后需要提供几天内至少进行两次阴性测试结果才可以返回学校。

对于企业来说，政府提出了在可能的范围内，必须有每周3天的远程工作的硬性要求。那么对不遵守这项规定的单位是否应该罚款？政府还有考虑好。根据工会组织人士透露的消息，周三国民议会在审议疫苗接种通行证时会提出具体的规定。

此前只允许法国药房出售《自我测试剂》。从29日开始一直至2022年1月31日，全法大超市已经有权出售自我测试剂。这个决定让周日都开门营业的药房很不满意。但政府解释说，为应对“前所未有”的需求，政府不得不设法“使供销渠道多样化”。

法国文化界对政府提出的“半数原则”(Jauge)感到很不满。他们表示，总统候选人的政治选举活动没有任何的要求，而为什么对文艺活动这么苛刻。法国会展行业联盟(UNIMEV)提出严正抗议。他们表示：仅2022年1月，由于室内活动人数不得超过2000人。文化界将被判取消130个大型文艺活动；经济损失高达10亿欧元。

法国夜总会也被勒令暂时全部关闭。体育界特别是橄榄球协会担心，疫情会使得他们的门票收入跌入低谷。

一些医院的护士开始罢工，抗议人手不足；工资太低。28日，法国总理和法国卫生部长前往巴黎东南郊区的克雷泰伊（Créteil）医院视察。总理宣布，从2022年1月起，重症监护室的护理人员每月可获得100欧元的补贴。全法国将有2万4000名护士收益。