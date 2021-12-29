法新增20万确诊再破纪录 巴黎街头31日起必须戴口罩

法国卫生部长维兰29日宣布过去24小时新增确诊病例为20万8000名，再破纪录，等于每秒有2人确诊，指出疫情大浪来袭。国民议会周三开始审查疫苗接种通行证法案，预计1月中旬开始实施。此后从12岁开始必备疫苗接种通行证。

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法国在28日公布新冠确诊病例破纪录的近18万单日新增确诊病例后，次日卫生部长维兰（Olivier Véran）宣布，确诊人数再创新高，24小时内有高达20万8000名新增案例。

面对新冠超级传播变异株Omicron，这是一场与时间的赛跑。在政府宣布要以“疫苗接种通行证”取代“健康通行证”的两周后，草案29日送进国民议会法案委员会。尽管反对声浪不断，政府还是决心加快立法程序。

维兰出席29日委员会听证时谈到新增病例，他指出，“这等同于过去24小时内，每秒钟都有2位法国人检测出阳性。我们从未见过此情形... 10%的法国人口都是接触确诊者”。

他神色凝重说道：“眼看这些数据，我不会再说这是一‘波’疫情，而是‘大浪潮’了。今天的数字说明，人数还在持续增加，令人震惊。”

维兰在听证会中也将话题指向未接种者，表示法国目前仍有500万人未接种，他将之分为3类。第一类为远离资讯、医疗体系的人，医疗人员必须挨家挨户动员，让他们了解情况；第2种是不信者，认为新冠并不存在，是政府编造的故事，或觉得疫苗有害，对这些人而言，强制疫苗施打也不会改变他们的看法。

第3种漠不关心的人，则是疫苗通行证锁定的对象，这些年轻族群认为施打疫苗不干他们的事，总是用检测结果代替。疫苗通行证就是要让他们了解，无法置身于危机之外。

维兰向议员疾呼强制施打疫苗的必要性，但他也强调，即使没有疫苗通行证，也能进出医院，不会影响未接种者的救治权。

法案原先预计于1月底通过，政府加紧脚步，29日起于国民议会法案委员会中审查，接着明年1月5日送交参议院，希望在15日正式实施。

但立法过程势必引发激烈辩论，因为根据电视新闻台LCI内部消息，法案才刚送进委员会，就已有超过100条修正提案，其中4分之3来自不屈服法兰西（LFI）极左翼，主要目标为取消疫苗通行证。

共和党（LR）议员则提案希望12至17岁孩童能保持健康通行证，不过和社会党（PS）议员一样，都表态基本上会支持法案。

据总理卡斯泰（Jean Castex）表示，现阶段的健康通行证允许以有效时间内的检测阴性作为证明文件，但转成疫苗通行证后，单靠检测结果不再作数，而是必须完整的疫苗接种证明。

目前草案内文规定，之后要参与休闲活动、订餐厅、消费酒吧、参加展览、研讨会、专业会议，以及跨区大众运输，都须出示疫苗通行证。此外，加重持有假通行证或出借通行证的惩处也是法案的内容。