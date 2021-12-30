法国执政党议员车库遭纵火 疑是反疫苗者所为

法国确诊数飙升、政府准备收紧新冠疫苗相关法律之际，执政党国会议员波瓦（Pascal Bois）的车库遭人纵火，相邻墙壁上被疑似反疫苗抗议者胡乱涂鸦。

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波瓦隶属法国总统马克龙的执政党共和前进（LREM）；他位于巴黎以北尚布利（Chambly）的房子在28日到29日成为攻击目标，他的车辆和车库着火，有人用喷漆在他家周围的墙上写下“投反对票”之类的语句。

内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）30日在推特（Twitter）上表示：“这般恐吓犯罪行径在民主国家是不被接受的。”他并说警方已展开调查。

共和前进另一名议员浦罗-伯纳尔（Carole Bureau-Bonnard）在拿永（Noyon）的办公室墙壁最近几周也被喷上类似语句。

达尔马宁表示：“令人担忧的是，有些人说抗疫措施让法国看起来像个独裁国家。他们应该去其他国家看看，想一想医院的情况，那里大多数新冠患者都没有接种疫苗。”

法国30日通报新增20万6243例确诊创新高；政府将自明年1月15日起，要求民众在进入许多公共场所时，出示疫苗接种证明。

到目前为止，法国民众持近期的新冠检测呈阴性证明，就足以进入酒吧、电影院和火车。