巴黎大区工商会法中交流委员会邀请企业界和文化名人参与促进法国对华出口

为促进法国对华出口，巴黎大区工商会法中交流委员会决定邀请法国企业界和文化界熟悉中国事务的名人和法国企业界分享他们的中国经验，帮助法国企业主们了解怎么和中国人沟通，怎么未雨绸缪， 在中国怎么开发稳固高效的业务关系。分享主题定为 “了解中国的崛起 ”。

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二十年前中国加入世贸组织之后，中国经济产生的附加值由2001年的13000亿美元提高到二十年后的143000亿美元， 而欧洲在同一时期的附加值只增长了一倍。在过去二十年间，中国对欧洲的外贸出超翻了5倍，由1999 年的330 亿欧元增长到2020年的1800 亿欧元。

面对中国经济附加值的迅猛扩张，面对中国对欧洲贸易出超的持续倍增，巴黎大区工商会法中交流委员会正在筹备分享会，由有中国经验的法国实业家和法国汉学界权威，从2022年第一季度开始，一起向法国企业界分享他们的中国经验和他们对中国文化环境的认识，为法国企业加大对华出口做一些基础性的、文化性的准备。

企业界方面有法国赛博集团总裁 Thierry de La Tour D’Artaise。 赛博集团是全球小家电的标志型企业之一。中国是赛博集团最大的市场，赛博集团在中国有7家工厂。Thierry de La Tour D’Artaise 将向法国企业主同行介绍， 在自己的领域里怎么样做到去中国当行业领袖。

文化界，巴黎大区工商会法中交流委员会邀请了法国教育部荣誉总学监、著名汉学家白乐桑向法国企业家们介绍他眼里的中国思维，把中国人的世界观和中国人为人处事的风格讲给希望去中国寻找新市场，扩大业务的法国企业家们听。

巴黎大区工商会法中交流委员会还邀请以设计法国未来主题公园闻名的建筑师 Denis Laming 向法国企业界介绍他是怎么和中国人沟通，与中国人一起工作的。Laming 在中国参与设计了好几个项目，他最想分享的是，中国人把未来40年的事都想到了。

法国经济学家 Clément Malgouyres 的研究显示， 中国对法国出口，在2001年和2007年间，造成法国工业界损失了9万个工作岗位。 美国这边，特朗普政府因为贸易逆差对中国掀起的贸易战造成逆差从20年前的830亿美元扩大到现在的3100 亿美元。

巴黎大区工商会法中交流委员会提出，邀请法国企业界和文化界熟悉中国事务的名人来和企业界分享他们的中国经验，就是为了帮助法国企业主们了解怎么和中国人沟通，怎么未雨绸缪， 怎么开发稳固高效的业务关系。这次分享题为“了解中国的崛起”，将于2022年3月9日举行。