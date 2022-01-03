法国学生在Omicron感染浪潮中返校

法国学生结束假期今天1月3日返校。新学年面临不确定性和冠状病毒Omicron变体带来的挑战，可能出现传染、停课和教师缺勤状况的潜在问题。

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在学校卫生规则方面，对于这个充满风险的新学年，预计没有重大变化：在最高设置为4级的风险措施中，小学保持3级，中学保持2级，以减少班级之间和年级之间的混合传染。

唯一的变化是教育部长让-米歇尔-布兰克尔（Jean-Michel Blanquer）决定，加强对"接触者追踪"政策，如果班上有一个阳性者，全班学生将在四天内接受三次测试。"

该教育部长周日晚上接受《巴黎人报》采访时说，有一个变化是，从现在开始，当一个学生的家庭在药店进行第一次测试时，药店同时免费向他们提供两套自我测试工具，以便学生在接下来的第二天和第四天在家自行测试。" 直到结果呈现阴性，才可以返回教室。

法国从今天1月3日开始还规定，凡6岁以上儿童，在公共场所必须戴口罩。之前，这个规定仅适于11岁以上儿童。

尽管越来越多迹象表明少年儿童是一个重要的病毒传播群体，但在法国，未成年人是否接种疫苗，由家长决定。

此外，为了避免社会经济在Omicron变体的冲击下瘫痪，从今天起，法国放松隔离期限：对于完全接种过疫苗的核酸检测阳性者，不论感染哪种变体，隔离时间从原来的10天减少到7天；而且，这种隔离在测试阴性的情况下可在5天后解除；“密接者”倘若已完全接种过疫苗则无需隔离。