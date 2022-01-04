法国24小时新冠新增感染人数冲至67461医院死亡人数272

根据费加罗报报道，法国24小时新冠病毒新增感染人数冲至67461，医院新增死亡人数272。新冠病毒至今总共夺走法国124,212人的性命。

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根据法国公共卫生部周一（3日）的数据显示，由于第五波新冠肺炎疫情给医院带来的压力越来越大，24 小时内有 2000多人入院。 医院护理服务部门继续接待越来越多的患者，周一有 19,606 名患者住院（周日为 19,043 人），24 小时内新增 2,160 名患者。 重症监护室目前正在治疗3,654名患者，24 小时内有 352 人入院。 24 小时内还有 272 人在医院死亡，这是自 10 月的第五波新冠病毒爆发以来的最高数字。新冠疫情总共夺去了法国124,212人的生命。 这是费加罗报报道指出的。

根据费加罗报周一晚上18时25分刊登的数据报道，法国过去 24 小时内，有 67,461 人检测呈阳性，而前一天为 58,432 人，上周一为 30,383 人。 法国新冠病毒检测阳性率为15.8%。

在疫苗接种方面，截至目前，法国已有24,861,676 人接受了加强剂量。 自法国疫苗接种运动开始以来，52,956,980 人也至少接受了一次注射（即总人口的 78.5%），现今有 51,793,535 人拥有完整的疫苗接种计划（即总人口的 76.8%）。

虽然新冠病毒感染人数暴涨，但法国政府根据英国案例数据分析研究结果：奥米克戎虽传播力大，但症状不严重，所以对于接触者，也一改此前的7天、14天的新冠隔离措施，决定采取放松措施。对于那些完整接种疫苗者，万一接触了感染者，只要求他们进行多次检测，阴性即可放行，不再监控隔离。