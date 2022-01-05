法国议会正在审议疫苗通行证法案时，疫情还在加重。1月5日，法国单日新增确诊病例超过30万，为332252例，创下单日新高。法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔（Gabriel Attal）在部长联席会议之后表示：2个星期中，法国确诊病例增加了3倍。参议院对确定疫苗通行证的文本的审查自周一在国民议会中陷入僵局，已被推迟到下个星期。1月15日正式推行使用疫苗通行证的计划恐将落空。

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法总理卡斯泰批评极少数拒绝打疫苗的人让整体国家“骨折”了。

住院病患人数不断增加。上个周三曾为17856人；相隔一个星期的住院确诊病患为20688人。住院病患中有3695人为重症，单日需要重症抢救的病人就有396人。死亡人数也在不断增加，为246人；因新冠死亡的总数为124557人。

现政府希望从1月15日起，以疫苗通行证取代现行的健康通行证，届时民众需要出示完全接种新冠疫苗的证明才能进入餐厅、娱乐场所等公共场所或参加大型活动，但目前议会辩论因突发状况而暂停。

法国总统马克龙1月4日接受《巴黎人报》专访时表示：“我不是要激怒法国人民，但我会不放弃地激怒还没有接种疫苗的人。”身为总统，出言不逊，引发在野党各派的重批。

法文 Emmerder 这个动词含有“以粪便玷污”、“惹恼”、“不把某人放在眼里”的意思，是粗俗言语。有是有文化的人是不会随便使用这个不雅的动词的。但政界人士使用 emmerder 这个过分的词句，马克龙绝不是第一人。前总统蓬皮杜被繁琐的行政和法律条文搞得晕头转向时曾经说：别总是烦法国人了！我们这个国家有太多的法律、太多的条文、太多的清规戒律；都快被压垮了。繁琐的事少些就会活得轻松；轻装前行时一切都会好起来。放过法国人吧! 让这个国家行政包袱少一些！

可以说，1966年的蓬皮杜使用Emmerder这个动词后，把一个粗俗的动词淡化了，少了些粗俗。但1966年蓬皮杜对希拉克讲这些话时还没有当上总统；况且他也不是在公众场合说的。1966年时，蓬皮杜只是总理府的一个负责立法的专员。

法国总统马克龙对没有施打新冠疫苗的法国人使用此类语言是过于鲁莽还是有政治考量？法国国内新闻电台记者报道说：总统使用粗话就是为了唤醒那些不负责任的法国人。这名接近法国总统的人士对记者表示：针对拒绝打疫苗的人，法国总统还说：拒绝施打疫苗就是在削弱国家的团结。法国总统马克龙还表示：当一个人的自由威胁到他人的自由时，这个人就变得不负责任了。不负责任的人不再是一名称职的公民！