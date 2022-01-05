法国发现新冠病毒新变种？

就在法国总统马克龙誓言要讨伐抵制疫苗者的同一天，法国南部马塞医院声称发现新冠病毒的又一种变种毒株，不过，该病毒变种目前尚未获得世卫组织的确认。

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这个被称为“B.1.640.2” 和IHU的新突变病毒株是由法国引发争议的病毒学家拉胡尔教授（Didier Raoul）所在的医院发布，目前并未获得病毒学届同行的核实，也尚未获得世卫组织的确认，专家怀疑该变种或者与目前盛行的奥密克龙病毒同源，外界对此因而持有保留。

目前专家们对该病毒还缺乏足够的了解，已知的是病毒最早发现在法国南部阿尔比斯山脚下的Forcalquier市，去年十二月初，当地有12人感染了该病毒变种，而其中一人曾经去过非洲的喀麦隆，而该变种在去年九月份就在喀麦隆的邻国刚果检测到。目前，该病毒变种已经蔓延至法国北部以及诺曼底地区。

根据来自国际流行病检测数据库的统计数字，目前该病毒在全球的感染人数仅有数百人，而其中绝大多数在法国。法国病毒学专家指出，由于目前尚不具备足够的信息，难以预测该病毒对人体的危害性。

根据一项尚未经过行业专家确认的研究，这个被称为“IHU”的新变种有46个“非典型组合”的突变，其中2个突变会导致病毒更具传染力且能夠抵抗疫苗。它们分別是E484K及N501Y，前者会让病毒更能抵抗疫苗，后者会让病毒更具传染力，据英国媒体报道，最先在英国发现的Alpha变异株就帶有这种突变。

不过，多位法国病毒学家都对马塞医院在尚未获得同行以及世卫组织的正式确认之前发布发现新变种的行为持有保留。世卫组织专家周二则警告说，虽然来自多国的消息显示奥密克龙病毒并不攻击人体肺部，因而它对病人的杀伤力有限，不过，随着病毒的大规模传播，很可能会衍生出杀伤力更强的病毒。