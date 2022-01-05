法国疫情爆炸式：马克龙昨夜放狠话要折腾拒打疫苗者今挨轰

法国新冠疫情近日连续爆炸式演进，引发全国激烈争议。官方一直谨慎聚焦加紧促进多达5百多万拒绝疫苗民众快打疫苗。但因新变种奥密克戎感染力爆炸式扩张，法国昨天24小时内报告多达27万人感染，此前一天，感染人数多达30万。法国总统马克龙罕见在《巴黎人报》与读者网络直接对话栏目表态说，对不接种疫苗的人，他有心真要折腾他们到底！马克龙把不接种疫苗的人，视为法国疫情困境的某种责任人。此前，马克龙以及政府一直温和对待数百万选择自由不接种疫苗的人。

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法国总统马克龙昨天晚上说，"不接种疫苗的人，我真的想把他们折腾惹翻。"马克龙是在与《巴黎人报》读者的交流中，直截了当地攻击数以百万计的人，他们至此选择了不打新冠疫苗。

据本台报道说，当然马克龙的对话还谈到了欧洲、核能和世俗主义，同时也没有忘记总统选举话题，只不过是马克龙仍然还没有宣布自己为候选人。

据马克龙说，“我不是一个烦扰法国人的人。一直以来当疫情行政手段阻隔他们时，我整天都还曾为他们打抱不平。那么，在这里，对不接种疫苗的人，我却真的想折腾他们。所以我们要继续做下去，直到最后，这就是我们的策略。”

据《巴黎人报》说，法国当局打算尽可能的限制不打疫苗的“他们”参与社会生活的活动。

马克龙威胁性设想："我不会把他们关进监狱，我不会强行为他们接种疫苗。但我们必须告诉他们：从1月15日起，你们将不再能够去餐厅，不再能够去喝一杯，不再能去咖啡馆喝咖啡，不再能够去剧院，不再能够去电影院......"。

对"反疫苗 "的人，马克龙罕见显示很严厉："反疫苗的巨大道德错误是：他们破坏了一个国家的稳定。当我的自由威胁到他人的自由时，我就变得不负责任。一个不负责任的人不再是一个好公民。"

马克龙的话，在法国引发震动。

据《巴黎人报》的一位读者批评指出，未接种疫苗的人 "占据了医院里85%的抢救名额"，对此，法国总统认为这句话是政府敦促打疫苗的 "最佳论据"。该读者批评说，在马克龙眼里，几乎所有的人，超过90%的人，都接受疫苗接种，因此，对他来说，是 极少数人不情愿。我们如何解决这个问题呢？那就要减少他们？抱歉，像马克龙这样说，只能让拒绝疫苗的人更加恼火。

这些言论连夜立即引起了国民议会的震动，并迫使会议主席在周三的半夜暂停工作，因为总统的这些言论在议会会议拦腰造成了混乱。

法国议会昨天晚上答应重新讨论卫生通行证升级为打疫苗通行证议题。稍前两天，法国共和党议员与法兰西不屈服议员显示联手阻止了关于疫苗通行证议题讨论。法国当局希望1月15日起就推行疫苗通行证。而此前，法国共和党表态支持推行疫苗通行证。共和党的见异思迁引发多数派愤怒，当局将进攻矛头直指共和党以及该党总统候选人。

共和党被认为是为了息事宁人而接受议会昨天夜里重新讨论疫苗通行证议题。

一般认为，议会讨论之后，将很快付诸表决通过，可望迅速落实推动疫苗通行证实施。

不过，在其他议题上，马克龙昨天晚上与该报读者直接对话中寻求更多的共识性话语。就法国于1月1日接任轮值主席国的欧盟问题，马克龙也提到了在巴黎凯旋门下展示欧盟旗帜所引起的争议上。他说："我为欧洲国旗感到自豪，它是和平的象征，"马克龙还说，来自右翼的批评是 "不相称的，不受欢迎的"。

据评论说，马克龙以自由式的语气表达了自己对疫情关切，但坦诚略显粗糙。而当他谈到疫苗接种时，他评判反疫苗者是 "不负责任的"，沉溺于他曾经喜欢的那些语不惊人不甘休的境地。

"我真想把未接种疫苗的人折腾到底"，这些话立即引起了他在未来可能的宣布竞选总统选举中所能有的对手的抗议。批评者异口同声说，马克龙是在把法国人分为好公民与坏人两个对立阵线，是挑动群众斗群众。还有批评谴责马克龙践踏数百万人的人权，破坏自由。