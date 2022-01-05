马克龙向拒绝疫苗者宣战：“折腾到底”，他们“不再是法国公民”

“巴黎人报”1月4日的一篇采访引发了渲染大波。法国总统马克龙宣布那些拒绝打疫苗的“不负责任”，而“不负责任的人不是法国公民”，同时誓言要将反疫苗者“折腾到底”。曾一度停滞的国民议会健康通行证新法草案审议工作因此再度陷入停滞，民众也对这一激烈言论反响不一。点击以下视频，看看法国普通人的想法。

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马克龙近照 © REUTERS供图

截至目前法国的新冠阳性率已逼近16%，德尔塔变种仍然占主导性地位。虽然超过77%的民众已经完整接种了新冠疫苗，接种了一针者占全部人口的约79%，但日增感染数字日日趋近于30万，庞大的感染基数让政府担忧医疗体系再度饱和。

根据正在审议的“新冠疫苗通行证”法草案，目前持有健康通行证的民众若想继续享受其带来的便利，将必须接种加强针或者开始接种疫苗，提交阴性测试报告这条获取健康码的路将被堵死。政府希望在一月中旬法案能够生效，并缩短了加强针的接种时间限制，希望发动剩下那些尚未接种疫苗的民众，劝服其接种。

然而联名反对疫苗通行证的请愿书签署者已经破百万，每周各地大大小小的示威此起彼伏。本次马克龙一语惊人地誓言“把那些不打疫苗的人折腾到底”，并称其“不再是法国公民”：““当我的自由威胁到他人的自由时，我就变得不负责任，不负责任的人不再是公民”。

这再次激发了愤慨情绪。其今年大选敌手们纷纷谴责马克龙本次的发声，称其“侮辱法国民众”，而街头的法国人也各自抒发了自己的观点。报刊亭老板Pascal DELORD表示：“这种话从堂堂法国总统口中说出来，真的不好，这没办法代表法国的形象”，“而且我可以公开说，我（今年总统大选）不会给马克龙投票的”。63岁的退休人员Geneviève也表示，“马克龙说这个话的确是有点太过分了，法国公民这基本上是与生俱来的身份，尤其是法国的法律，国籍的属地原则，有相关规定，马克龙说拒绝疫苗者不是法国公民，这相当于把这些人从公民当中分类出去了”。89岁的退休人员Jean则支持马克龙的言论，他认为，“马克龙对拒绝疫苗者说的话有道理，我已89岁了，我打了三针新冠疫苗，一针流感疫苗，那些没有打疫苗的人，他们有可能把病毒传染给其他人，就是这样”，“拒绝疫苗的人，他们应该理解这种风险，然后去接种疫苗”！