马克龙重话威胁不打疫苗者是一着险棋？反对派指责总统向部分法国人“开战”

法国总统马克龙一席要折腾不打疫苗的人的话，在法国撞开反对派怒批大门。反对派抓住机会猛批马克龙践踏数百万人自由，根本不是爱法国人的总统，而是对法国人充满蔑视与愤恨。异口同声地批评，让各反对派罕见团结。马克龙的讲话，是否会引发政治危机，是否成为他或要投身竞选连任的险棋，引发关注。也有评论称，马克龙面对法国每天20多万新感染危机，正在强化他的疫情政治立场，也会强硬回击对他的攻击。而且，反对派揪住数百万拒绝疫苗民众的自由人权保护议题，是双刃剑，很可能失去数千万要求强化疫情立法寻求疫情安全结束的民众的理解与支持。

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针对马克龙发表的要折腾处罚不打疫苗民众的讲话，法国反对派感到愤怒，他们大多数人站到一起了。"闻所未闻、丑闻、令人沮丧、愤恨法国人、残酷"，这些是谴责马克龙的讲话所用的词汇，包括右派共和党总统候选人佩克雷泽的批评之语。

马克龙4日在接受《巴黎人报》采访时对未接种疫苗的人发表了令人震惊的言论后，各种反应，其中大多数是愤怒的，批评继续成倍增加。从极右到极左，谴责是一致的。执政的多数派，却显现谨慎缄默。

极右的国民大会党候选人玛丽莲-勒庞称：不是强迫他们，那是总统的选择。现在，他不仅胁迫他们，而且还侮辱他们。总统是国家凝聚力的保证人，而马克龙已经忘记了这一点。而他这样做，不仅是犯了政治上的错误，也是犯了道德上的错误。

马克龙的竞争对手们打算利用这一天赐良机攻击马克龙，据本台政治部的Aurélien Devernoix报道称，右派候选人佩克雷泽说，“我想结束这五年的马克龙对法国人的蔑视期。” 佩克雷泽说：我是唯一能够结束一位显然无法忍受与他想法不同的法国人的总统之人。

绿党总统候选人雅多说，共和国总统必须注意不要使辩论 "歇斯底里"。这位欧洲生态的绿党总统候选人也批评马克龙的 "蔑视 "。他还说这是一个政治错误。

不过，多数派也显示团结，绝不会拆墙。前总理爱德华-菲利普表态支持对疫情强硬立法，并指出，马克龙以一种普众的方式表达自己，我想每个人都明白他想听什么。听着，马克龙才刚说他会后悔，那我们就等着看马克龙是否对此言后悔。但无论如何，清楚的是，我们明白马克龙的意思。他并说，其后的问题比争议更重要。

据本台报道说，然而，这一争议很可能会对推进疫苗的法律通行证产生影响。该疫苗通行证本应于1月15日生效，但在1月4日星期二晚间在国民议会中再次被”宕机“处理后，仍必须通过参议院和宪法委员会的审议。

就法国总统马克龙施压未接种疫苗者的发言，中央社今天报道称恐引政治危机。

法国总统马克龙昨晚向媒体表示“很想打扰”未施打疫苗者，导致各党议员不满，认为马克龙企图向部分法国人宣战，引发政治危机，国民议会疫苗通行证法案审议也再度中断。

法国疫情持续延烧，政府正寻求推动国会立法，预计从1月15日起，接种疫苗的民众才能参与文化活动、搭乘火车享受跨城市之旅或上咖啡馆。

马克龙昨晚接受“巴黎人报”（Le Parisien）访问谈及国民议会正在审查的疫苗通行证法案时说道：“我不愿意打扰（emmerder）法国人。每当行政体系想要阻拦民众时，我都跟他们开战。不过，那些未施打疫苗者，现在我很想要打扰他们。我们会继续这么做，直到最后。这就是策略。”除了针对未施打者的警告，马克龙的选字emmerder也特别引发议论，这个字很口语且接近粗俗，有“找麻烦”的含意。

此番言论当下传到气氛早已剑拔弩张的国民议会，立刻引发议员不满抗议，导致辩论过程自3日晚间意外短暂停会后，又再度喊停。会议主席、共和党（LR）议员马乐福（Marc Le Fur）昨晚表示，议会“不具备平静讨论的条件”，宣布辩论暂停至法国时间今天下午3点。反对阵营极左派“不屈法国”（FI）议员伯纳里西斯（Ugo Bernalicis）认为，“这位自认为可以侮辱部分法国人的君主总统，引发了政治危机”。

法国极右派领袖玛丽莲勒庞谴责这番言论是“前所未闻的粗鄙与极端暴力”，她觉得马克龙的政策企图向部分没有违反任何法律的法国人宣战，并形容他犯下“政治与道德错误”。另一位极右派总统候选人泽穆尔（Eric Zemmour）同样反应激烈，认为这是“在被压迫的法国人面前显弄毫不掩饰的残暴”。

连日前表态支持法案的共和党议员都不满总统发言。共和党主席雅各布（Christian Jacob）表示：“一位总统不能发表那样的言论.... 我不能为旨在打扰法国人的法案背书。”国民议会共和党团召集人阿巴德（Damien Abad）则对这样“粗暴、不负责、有预谋”且显示出“幼稚的犬儒主义”的言论感到遗憾。

抗疫措施法案目前仍有超过500条修正案待审议，其中颇受关注的12到17岁是否适用疫苗通行证修法，昨晚通过社会党（PS）提案，即免除12到16岁校外、运动与文化活动必须出示疫苗通行证的规定，但餐厅、咖啡厅不在免除范围。

中央社说，人口逾6700万的法国，目前近5300万人至少已施打第一剂疫苗，其中2550万人已经在过去几周接种第三剂追加剂。法国公共健康局（Santé publique France）昨天宣布COVID过去24小时新增确诊人数为27万1686人，再次创下疫情爆发以来新高。