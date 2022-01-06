法国总理极希望疫苗接种通行证1月15日生效

法国总理卡斯特科斯(Jean Castex)表示“极其希望”《疫苗接种通行证》能在 1 月 15 日生效。

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法国总理表示，将与参议院联系，俾能“尽可能地提早落实这项疫苗接种通行证的执行。”法国政府决定以《疫苗接种通行证》取代之前实施的《健康通行证》。以后进入餐馆、电影院、歌剧院、足球比赛等运动场的公共活动场所都必须出示它，才准许进入。

疫苗通行证是否会按照政府最初的计划在 1月15日生效呢？ 卡斯特科斯表示：“极其希望如此”。 1 月 6 日星期四，卡斯特科斯在法国二十四小时全天候电视新闻台BFMTV / RMC 上宣布，他将与参议院进行“交谈”，以“尽可能地提早实施日期。”

经过三天的国会议员就该法案的激烈辩论，特别是历经了总统马克龙意外发表一项粗俗用词而引起争议的文字表述。法国总统马克龙表示：定意要对那些不接种疫苗族群《涂粪弄屎地要与他们周旋到底》。

尽管如此，但法国国民议会还是在6日凌晨通过了实施疫苗接种通行证的法案，投票结果，以214张赞成票通过该法案、93人投反对票、27人弃权。现在就等法国参议院审核通过。

卡斯特科斯说：“我们希望它能够尽快得到审查”，原本定于本周末进行的文本审查，最终被参议院党团小组主席会议于周三晚上推迟了。

该法案也就因此将在于1 月 10 日星期一下午在委员会中进行审查，然后于11 日星期二举行公听会。但总理卡斯特科斯将与他的负责国会关系的部长马克·费斯诺一起“尝试努力”，让这些辩论能有所进展。

如果对于法国总理来说，不希望与参议院的公听辩论是《唇枪舌战》，他希望昨晚出现的这项“稍微小幅度的加速”将能够说服参议院议长热拉尔·拉歇尔。卡斯特科斯补充说道：“我们希望这项法案能够以最快速度受到审核。”