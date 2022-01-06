法国疫苗通行证议案今晨在国民议会过关 马克龙狠话后打疫苗者猛增

法国总统马克龙准备 "激怒 "不接种疫苗的人的有争议的言论尽管冲击了三天的议会唇枪舌弹式的辩论，法国国民议会还是在今天周四凌晨通过了将健康通行证转变为接种疫苗证的法案；而且法国昨天报告创纪录记载有32万人新染新冠病毒, 昨天打疫苗的民众人数也猛增，创下10月以来的新高。

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据本台报道说，疫苗通行证法案仍需在下周初由右翼主导的参议院进行审查。但如果该法案获得通过，所有12岁以上的法国人都必须能够证明他们的疫苗接种情况，才能进入休闲活动、餐馆和酒吧、展览场所或区域间公共交通。除了进入卫生机构和服务之外，阴性测试将不再是可替代通行证。

政府希望该通行证能在1月15日生效。

该议案以214张赞成票获得通过，这些票是多数派议员和部分LR（右）和PS（左）的赞成票。有93名各党议员投了反对票，包括左派和极左派、极右派，以及与多数派联盟的中右派中的三名持不同意见者。还有27人弃权。

国民议会漏液挑灯夜战。议员们就该法案的实质内容激辩，反对派特别关注的是，如果有 "严重的理由 "认为接种疫苗有疑问甚至存在欺诈，咖啡馆和餐馆可以要求进行身份检查。LR（右翼）议员坚持，他们将把此事提交给宪法委员会。

在克龙的话造成议会“宕机”后，总理让-卡斯特斯周三下午曾亲自来要求议员们加速讨论。"不接种疫苗的人，我真的想把他们惹毛。因此，我们将继续这样做，直到最后。这就是战略政策，"马克龙是星期二在接受《巴黎人报》采访时这样说。马克龙还说，"当我的自由威胁到他人的自由时，我就变得不负责任。一个不负责任的人不再是一个公民。"

法国总理今天早上接受电视采访，继续为政府推行疫苗通行证辩护。总理指责反对派在移民政策辩论中虚伪。

法国医疗系统人员对马克龙讲话多持理解态度，面对医院中急救床上的病人绝大多数患者没有接种疫苗的状况，有很大的遗憾。一名医疗专家指，法国有自由平等博爱三宗旨原则，博爱与自由原本就是相互对立的追求。

在昨夜辩论中，卫生部长Olivier Véran宣布，周三法国应记录到335,000例新的新冠肺炎感染者，这是一个新记录。他还对周三有6.6万名新的法国人接受了第一剂疫苗表示欢迎，这是自10月1日以来没有达到的数字，并暗示这一急剧增长与有关疫苗通行证的辩论与马克龙的争议性言论有关。