法国2015年11月13日恐怖袭击案审判 今再开庭

法国对2015年11月13日恐怖袭击事件的审判周四今天在巴黎特别巡回法庭重新开庭，主要被告萨拉赫-阿卜杜勒-拉姆在12月底因新冠肺炎病毒检测呈阳性后复原被宣布 "适合 "出庭。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，法国对2015年11月13日恐怖袭击事件的审判庭审听证于今天下午12点55分恢复，然后立即暂停，因为法警注意到另一名被告--瑞典人奥萨马-克雷姆拒绝出庭，按庭审宣到他应于周四接受庭讯。

巡回审判特别法庭庭长让-路易-佩里耶斯要求使用武力使克雷姆出庭坐在被告席里。据他的律师此前曾解释说，他的当事人 "决定 "不再 "在诉讼结束前表达自己"。

作为2015年11月13日在巴黎和圣德尼恐怖袭击杀害130人的恐怖圣战突击队唯一幸存的成员，萨拉赫-阿卜杜勒姆自11月25日以来一直没有出现在被告席，他如奥萨马-克雷姆一样拒绝出庭。

萨拉赫-阿卜杜拉姆曾在12月27日被检测呈阳性，在经过两周的休息后，审判于周二曾短暂恢复。萨拉赫-阿卜杜拉姆在测试结果呈阳性后被单独监禁，听证会暂停至周四。但最近几天的几次医疗检查证实他适合参加听证会。

特别巡回法院院长让-路易-佩里耶斯（Jean-Louis Périès）下令进行的进一步医疗检查证实，主要被告 "可以参加巡回审判庭的庭审听证会"。

法新社能够查阅的报告说："在这种情况下，不需要采取具体的卫生措施。

巡回审判特别法庭庭长让-路易-佩里耶斯说，这一次，由于计划对奥萨马-克雷姆进行审讯，他 "被迫使用公共武力使奥萨马-克雷姆出现在被告席。裁判官随后要求护卫队长去接他，并再次暂停听证，直到被告抵达。

这名29岁瑞典男子的律师之一玛戈-杜兰德-波因克斯要求宣读她的受辩护人写的一封信，向法庭解释他的立场。该信件说，“起初，我想在这个法庭上表达自己。” 奥萨马-克雷姆（Osama Krayem）写道：“我看到了诉讼程序的进展，我失去了希望。”据克雷姆指控，"我们都是在假装，这个审判是虚假的，"他还补充说，"我不认为今天我出庭会改变什么，这就是为什么我采取了不再表达辩护的决定"。

经过近四个月以袭击事件幸存者及其亲属听证会为标志的听证会，审判现在进入了一个新的阶段，即对在场的14名被告的案情进行质询（另外6名被告，包括5名推定死亡的被告，正在接受缺席审判）。

法新社说，该审判应于2022年5月底结束。