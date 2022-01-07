新版身分证标注法英双语 法兰西学院大为不满

1635年创建的法国法兰西学院首度兴讼行政机关，原因为新版公民身分证全部栏位都以法英双语标注。学院认为此举违宪违法，但民众对此看法两极。

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这是前所未闻的行动，负责保护规范法国语言文化的“法兰西学院”（Academie Francaise）史上首度企图以法人身分对法国政治与行政机关提告，原因就是首批已于去年8月2日上路的新版法英双语国民身分证。

法兰西学院常任秘书德安柯斯（Hélène Carrère d’Encausse）在《费加罗报》（Le Figaro）专访中表示，学院一直透过发言与新闻稿对此表达抗议，如今该说的都说了，“我们已采取另一种形式介入”。

法国2021年最新版公民身分证配有电子晶片与QR码，上面语言不仅有法文，也有英文。从标题“身分证”，到“姓”、“名”、“性别”、“生日”、“文件号码”、“身高”等所有栏位皆为法英双语。

法兰西院士称此举“荒谬”，并指控已违反规定法文为行政文书使用语言的宪法第2条以及1994年行政文书法，法条写道：“共和国的语言为法文”。

《费加罗报》写道，根据欧盟2019年6月20日通过条例中的第3.3条规定，“文件中，‘身分证’一词除了发证成员国的官方语言外，需至少以另一个欧盟官方语言标注”。

换言之，除证件名称外，法规并无要求翻译所有栏位。但法国选择证件所有栏位皆为双语。去年4月消息公布后不久，德安柯斯和院士维杜（Frédéric Vitoux）即投书媒体反对此举，并将之形容为“鲁莽”。

身为历史学家的德安柯斯过去也曾是欧盟议员。她表示，“以欧盟为借口推动双语身分证，将会伤害重要原则，也就是法文是法兰西共和国的语言”，她同时也质疑选择英文为另一语言的决定。

不过《费加罗报》指出，英文是欧盟国家共同决定。意大利和波兰跟随法国范例，选择翻译全部栏位；西班牙选择只以英文翻译证件名称；德国则是全部栏位皆有德、英、法三种语言。

为此，法兰西学院已委托律师事务所，致函总理卡斯泰（Jean Castex），依照最高行政法院（Conseil d' Etat）1999年判决中若法规在签订时为违法可撤销的解释，要求卡斯泰撤销相关法令与行政命令。

总理与负责的内政部目前都尚未对来函做出回应。

法兰西学院表示，若两个月内没有满意答复，将向最高行政法院提起诉讼，依照司法行政法，对部会与国家主管机关所发布的法令提出诉讼，以审视法国翻译全部身分证栏位是否违宪违法。

巴黎索邦大学公共法教授凯西亚（Paul Cassia）强调，即使法兰西学院胜诉，由于不溯及既往原则，已发出的身分证也不会改变，只有判决之后的会被修改。

对于法兰西学院扬言提告的举动，法国民众看法两极，辩论发酵。法籍欧盟议员柯拉德（Gilbert Collard）反对全栏位双语，并推特上写道：“我的认同是法国，不是英国的，更遑论身分证！”右派共和党（LR）参议员霍塔尤（Bruno Retailleau）则质疑，“为何要抹去让我们骄傲和全国团结的事物？”

大部分网友却表示支持双语身分证，觉得法兰西学院此举十分荒谬，并说“英文是共通语言，这只是会让旅行简单一点，是好事”；也有网友要法兰西学院去做更有意义的事。更有人贴出德国、意大利、荷兰等的双语或多语全栏位翻译身分证，表明此举再正常不过。