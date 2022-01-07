法国什么招数？择此时预告德约科维奇未打疫苗也能赛法网

世界球王塞尔维亚人德约科维奇（Novak Djokovic）是否能如期参加澳网还是未知数，不过根据法国体育副部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）透露，就算德约科维奇未打疫苗，也将被允许参加5月开打的法网。德约科维奇被澳大利亚海关拦下，引发塞尔维亚总统怒轰；澳大利亚总理莫里森陷入国内警告与国外批评的为难境地。

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据自由时报今天引述报道称，澳网大满贯于本月17日开打在即，始终未透露是否接种疫苗的德约科维奇，原本宣称已取得医疗豁免，未料飞往澳大利亚后，在当地机场拿不出证明自己不用打疫苗的有效文件，签証遭取消，目前被拘留在防疫旅馆，等待下周一听证会，确定最终答案，此事引发外界轩然大波。

目前德约科维奇能否参战澳网还是未定之天，不过据《ESPN》消息说，这位当今球王却已经确定能出战5月进行的法国红土球场大满贯，法国虽然对未接种疫苗的人有严格的限制，但并未限制没打疫苗的人入境。

据法国体育部长马拉希尼亚努指出，即便德约科维奇没打疫苗，他也被允许参加法网公开赛，“不过德约科维奇不会像那些接种疫苗的人一样，届时大会会有不同的安排，但他依然可以在泡泡模式下出赛。”

此消息引起议论，有网上评论说，未知法国预告5月赛事是否是为墨尔本大赛支招，还是给澳大利亚疫情法令施压添堵。还有分析说，未来欧洲疫情前景未知，至少法国体育副部长的说法，无论出于何种考虑，与目前法国总统马克龙严厉督促法国数百万居民打疫苗的说法有距离。