法国变种病毒肆虐 学校9,202个班级停课 3倍于圣诞节前

法国变种病毒奥米克戎感染病例暴增，学校宣布停课 9,202 个班级，是圣诞节前数据的3倍。教育部统计结果指出，47,453 个学生确诊病例（12 月 16 日曾经为 50,052 个案例），以及 5,631 名教职员工的确诊病例。

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法国教育部周四（6日）宣布，本周因新冠病毒导致学校停课的班级激增至 9,202个，也就是比 2021 年春季的记录还高。

这比上一个数字高出三倍多，上一个高纪录是在去年的圣诞节之前 12 月 16 日出炉的数据，有 2,970 个班级因发现学童新冠病毒案例而全班停课

去年4月，在教育部决定关闭学校数周之前，小学及中学关闭的班级数量上升到11,000多个（4月2日为11,272个班级）。 然后又回落，5 月底跌至 5110个班级。 全法国的根据教育部的一份新闻稿的详细数据指出，“迄今为止，有 28 所关闭的学校机构（包括了20 所学校、6 所大学和 2 所高中）”。 关于新冠病毒感染案例污染，教育部统计结果指出，宣布47,453 个学生确诊病例（12 月 16 日曾经为 50,052 个案例），以及 5,631 名教职员工的确诊病例（12 月 16 日曾经为 2,599 个确诊病例）。

发给学校工作人员5500万个罩。这些数字是在周四下午教育部与工会之间举行的会议结束时公布的。法国总理周四一早在二十四小时全天候新闻电视台上宣布，今起在至一月底，将发送外科医生口罩给学校老师。

这些口罩将从一月中旬开始发送。 自周一以来，随着奥米克戎变种病毒的出现，新年伊始，学校开门，各校一直处于紧张状态，也引起人们担忧变种病毒肆虐可能导致1 月份学校教务大受干扰，届时可能出现大量停课和大批教师缺席，而且无法找到代课老师的风险等的令人非常不安情况出现。