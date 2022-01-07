法国对谷歌和脸书罚款数亿美元 指其追踪隐私

法国国家信息自由委员会（CNIL）1月6日对谷歌和脸书（Meta）处以总额超过2亿欧元（2.26亿美元）的罚款，因为它们没有让人们像接受在线跟踪那样容易地选择退出。

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法国国家信息自由委员会数据隐私监督机构说，其调查发现，虽然美国在线巨头给法国用户提供了一个立即接受Cookies的单一按钮，但没有一个同样简单的方法让他们拒绝，因为“需要多次点击才能拒绝所有的Cookies”。

Cookies是一些代码片段，用于为数字广告和其他目的锁定互联网用户。欧洲政府有比美国更严格的规定，要求网站在追踪用户的活动之前必须徵得同意。这意味着人们在访问新网站时要面对弹出式菜单。但人们越来越担心，如果他们不同意，许多网站的配置会让人看不到内容或变得乏味。

CNIL说，脸书、谷歌的法国主页和YouTube的访问者被催促着说“同意”，这意味着他们没有被给予自由来同意，而这违反了法国的数据保护规则。

法国监督机构对谷歌处以1.5亿欧元（1.7亿美元）的罚款，对Facebook处以6,000万欧元（6,800万美元）的罚款。它还威胁说，如果他们不在3个月内让法国的用户更简单地拒绝cookies，则每天罚款10万欧元。

已经更名为Meta的脸书表示，它正在审查这一决定，并致力于与当局合作。谷歌也承诺根据这一决定，将与CNIL进行进一步的改革和积极合作。

长期以来，Cookies一直是隐私问题的根源，因为它们可被用来在互联网上追踪用户，可被用来记录某人的网站登录信息，或者更有争议的是，记录某人的网络浏览历史。

法国的处罚凸显了数字广告行业的广泛转变，因欧洲和美国的监管机构正在努力逐步要求佔市场主导地位的谷歌和脸书淘汰其恶劣的数据收集做法。