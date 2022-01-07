马克龙说了狠话不后悔 坚称为疫情着急此心可鉴

法国总统马克龙今天在爱丽舍宫与欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈。会后共同记者发布会上涉及本星期二马克龙让法国舆论风起云涌吵翻天的疫苗政策批评讲话内容，马克龙坚称完全为他的讲话负责，并说，说话的用词方式不重要，重要的是疫情严重，打疫苗松懈有损法国抗疫的全国努力。

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据法新社说，法国总统马克龙周五表示，他完全承担他周二关于未接种疫苗者的争议性言论，他当时说他想“折腾”这些人，并指责其中一些人把 "他们的自由，正在提为一种不负责任的宣誓口号"。

马克龙今天在爱丽舍宫与欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩举行的新闻发布会上说，他理解那些因一种大众表达形式而群情激昂动怒。但马克龙谴责说："我是为我们所处的疫情严重情况而心急火燎，而国家真正的分歧断裂就在那里，一些人把他们的自由，变成不负责任的口号。他们不仅危及他人的生命，而且也触及了他人的自由，这一点我不能接受。"

马克龙还说，“我也不能允许在我们的国家里流传甚多的这样说法：因为这些人做了拒绝打疫苗的选择，医护人员应该拒绝接受医治抢救护理他们。”

马克龙说，“我也非常清楚地说过这一点。" 马克龙重提星期二他接受《巴黎人报》采访的讲话背景，他是在回应两位对不接种疫苗的病人感到愤怒的护理人员时，说了引发反对党谴责的一番话。

马克龙坚持说，他的"战略很简单：接种疫苗、接种疫苗、接种疫苗！" 马克龙解释说，"而且这是整个欧洲的战略方针，全欧洲都对没有接种疫苗的人施加限制"。

法新社说，马克龙还争辩说：“我是带着很大的意愿和力量说的：我们必须为所有努力接种疫苗的法国同胞做这件事，但他们却可能由于某些人的不负责任，有时因为是固执的选择而被感染。”

马克龙进一步说，"我们也必须为我们的一些同胞这样做，这些人虽然有时允许自己被蒙昧主义的言论、恐惧的言论所迷惑。然而欧洲的科学、研究和技术及生产的卓越性为他们提供了防疫保证，他们却不愿意保护自己。"

马克龙坚持说，"我有责任敲打警钟，这也就是我本周所做的，以便事情能更快地向前发展。"

欧盟委员会主席冯德莱恩表达对马克龙支持。她说，"疫苗通行证是保护疫苗接种者的工具"。对她来说，"这种关于责任和自由的讨论在新冠肺炎病毒大流行期间对我们的社会非常重要"。

法新社回溯说，法国总统马克龙周二说：“我真的想折腾这些不接种疫苗的人。因此，我们将继续这样做，直到最后。这就是战略政策。”

马克龙的讲话在法国国民议会引发了一场政治风暴，议会当晚对将健康通行证改为疫苗接种通行证的法案进行一读讨论。该法案于周四艰难地获得通过。