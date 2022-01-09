以牙还牙？法国很多拒绝疫苗的人也想“折腾”马克龙

一名法国图尔的退休人员公开说向法院递了状子，控告法国总统马克龙侮辱了他。因为马克龙在本星期二接受巴黎人报读者互动栏目采访时说，他真想“折腾”法国不打疫苗的人。这位退休人员说，他不打疫苗却受到马克龙的指责，感觉到受到了侮辱。尽管他知道，马克龙受总统豁免保护此案不会有结果，但是，他就是想“折腾”总统。法国不打疫苗的人结成更大力量，昨天全国有10多万人上街示威，抗议马克龙“折腾”他们，他们决心要“折腾”马克龙到底。法国各反对党总统候选人，昨天全部出动竞选，集中火力攻击马克龙。

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法国反疫苗民众强硬激进反击总统马克龙。在法国总统马克龙发表他决心 "折腾"未接种疫苗的人的被指激烈言论几天后，反对接种疫苗的人星期六在法国的几个城市发动有气势的抗议示威。一些口号牌写着："马克龙，去你妈的！" "Macron, on t'emmerde !" 据法新社说，尽管反疫苗示威打道回府了，但是他们决心重新进行大规模动员。

根据法国内政部宣布全法国有10.52万人参加，比12月18日上一次动员的2.55万人多出四倍。据内政部称，在巴黎，三场游行聚集了18000人，而在该国其他地区，有87200人上街游行。有10名警察受伤，34人被逮捕。

在极右翼总统候选人弗洛里安-菲利波特的 "爱国者 "的号召下，巴黎最大规模的示威汇集了数千人，回到了今年夏天宣布健康证时的动员水平。一位青年示威者批评说，"如果法律通过疫苗通行证，我们将无法上学，无法工作，"这位称说与菲利波特想法接近的17岁少年说，他不想 "给自己注射正在试验的疫苗"。

一位57岁的图书管理员示威者，自称是 "绿党 "和极左派，强烈抗议 "正在成为变相的疫苗接种义务的通行证"，她指控疫苗隐有 "副作用"。

马克龙本周说他想 "折腾 "不接种疫苗的人，这在国民议会审查将健康证转变为疫苗接种证的法案中间引发了一场政治风暴，该法案于周四艰难通过。议案将于下周提交给参议院。

在里昂（东部），一小群各年龄段的示威者，很少有人戴口罩，聚集在市中心，喊口号谴责 "社会种族隔离 "，对马克龙长时间发出嘘声。在波尔多（西南部），据警方称有500至1000人，据组织者称有9000人，尽管下雨，但在 "马克龙，去你妈的 "的呼声中进行示威。"标语牌上写着 "何时会有可信的疫苗？"和 "信任破灭"。据当局称，蒙彼利埃（南部，3,700人）和图卢兹（西南部，2,200人）的示威者和警察之间发生了冲突。

据统计，79%的法国人已经注射过疫苗，77.1%的人有完整的接种计划。超过2820万人已经接受了加强剂量。据法国公共卫生机构（Santé publique France）称，周六法国医院的压力仍然很大，有超过3800名新冠肺炎病毒患者在重症监护室接受监测（24小时内+243人）。

法国新冠病毒感染的速度继续有增无减，在过去24小时内记录了303,669个新病例。

据法新社说，一名法国养老金领取者象征性地对总统埃马纽埃尔-马克龙提出申诉，因为马克龙对未接种疫苗的人发表了争议性言论，总统说他想 "折腾 "这些拒打疫苗的人，这位退休人员对这样的言论感到 "震惊和受伤"。

63岁的Didier Lalande是法国中部科雷兹省Rosiers-d'Egletons的居民，他说总统的言论是 "歧视性和侮辱性的"。退休人员已于周三提出申诉，指控总统涉嫌 "滥用公权诽谤和公开威胁"，他于周六手持诉讼文件告诉法新社，证实了地区报纸La Montagne的报道。

据这位没有接种过新冠疫苗的养老金领取者说，他对总统讲话感到 "震惊和受伤"。他声称这是一种 "象征性 "的做法，没有成功的可能，因为共和国总统有总统司法豁免权。

但退休人员说：我觉得质疑未接种疫苗者的公民身份是难以忍受的。

法国总统的论战言论引发了一场政治风暴，当时国民议会正在对将健康证改为疫苗接种证的法案进行紧张的审查，该法案于周四艰难通过。马克龙坚持为他的讲话负责，称作为总统，他有义务与责任对疫情敲警钟。多数派指责反对派鼓动与支持反疫苗势力虚伪。