法经济部拒绝向咖啡馆酒吧餐馆业者提供额外补助

法国酒吧和餐馆行业的工会代表要求降低国家设定补助条件的门槛，以帮助那些生意因新冠疫情措施而受影响的店家业者

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法国咖啡馆酒吧和餐馆业工会代表们反对政府目前采取的结束受理措施。周五，该行业的代表向经济部致函，指责自该行业自从出现奥密克戎变种病毒以来，前往酒店、咖啡馆和餐馆 (HCR) 的顾客人数急剧下降。 在巴黎人报透露的这封信中，这类餐饮工会要求降低政府为帮助业者所设定的门槛。

因为目前，根据经济部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 于 1 月 3 日星期一宣布的内容，国家同意在这些店家损失其正常营业额的50% 的那一刻起，承担店家的固定成本。

对于该行业的代表来说，这门槛太高了：他们要求将这一高度降低到营业额损失 30%时就能获得政府补助。 在这个阶段，一个请求席卷了贝西。 无论如何，经济部必须在 1 月 11 日星期二接见酒店和餐饮业的参与者，以接收另一项诉求：对于营业额损失超过 65% 或受到防疫限制措施的业者免除课税的请求。

担心该行业会出现新的冲击：尽管存在奥密克戎变种病毒的威胁，但迄今为止，该行业已经摆脱了在前一波冠状病毒浪潮中盛行的严格限制措施。 但这些工会代表谴责说，即使是已决定的较轻的限制性措施也会对营业额造成压力。

因此，根据该行业代表向经济部提交的两项研究指出，79% 的餐馆老板表示，在去年 12 月至今年 1 月初期间，他们的营业额下降了 30% 以上。 经济部指出，事实上，“大多数”被询问调查的业者的营业额损失都了超过 50% ，因此可以申请政府已提供的补助。