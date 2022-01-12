法国小学教师周四全国大罢工 参与率75% 半数学校将关闭

法国小学教师预定于周四（13日）在全国范围内，大动员反对教育部在学校实施的新冠病毒防疫协议。工会预计届时将有75% 的小学教师将参加罢工行动，一半的学校将在周四关闭。

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本次历史性阵容的大规模罢工示威发动者 - - 法国最大的小学工会 Le Snuipp-FSU 星期二（ 11 日）预测指出，75% 的小学教师将参加周四的罢工行动，一半的学校当天也将关闭。这家工会指出，这是在全国范围内，小学教师们预定发起大动员罢工行动，旨在反对教育部在学校实施的新冠病毒防疫协议，造成不可言喻的混乱。

该工会在新闻稿中写道：“过去 20 年来的这种历史性的大动员，目的不是为了‘打击新冠病毒’，而是说明学校越来越受够了。”

Le Snuipp-FSU 小学教师工会谴责指出：教师“工作条件恶化”和“教育部长的永久谎言”。

教育部长布兰克（Jean-Michel Blanquer）周二早上说：“人们不会针对病毒进行罢工”。 周一晚上，总理让·卡斯特克斯（Jean Castex）宣布，面对学校中的新冠疫情和混乱的风险，放宽了卫生规程。

根据教育部的新协议，现在需要对学校里发生接触确诊者案例进行三个简单的自我检测，而无需进行抗原检测或PCR检测。

这家工会谴责抗议说：“目前政府提出的协议，不仅不能保护学生、教职员工及其家人，还完全扰乱了学校。 因此，现在情况与政府一再声称的相反，开放的不是学校，而是一种《托儿所》。”

周四将举行的这项法国学校教师全国大罢工，预计届时半数学校将关闭，75% 的小学教师将参加大罢工行动。