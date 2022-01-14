法国总统大选嗨声响 选民资格评分没一个及格

根据Ifop的新民意调查，当法国人被要求评估法国竞选总统候选人，包括现总统在内的 "履行总统职能的能力 "时，没有一位总统候选人获得及格平均分，其中现总统马克龙表现稍好一些，但平均分也只有8.3分。法国分制满分为20分。

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据法新社今天报道说，根据Ifop为新闻网站fondamental.fr 所做的这项调查中，受访者对所有候选人都显得很苛刻，因为在现总统马克龙之后，瓦莱丽-佩克雷泽（LR）得到了7.6分的平均分，玛丽娜-勒庞（RN）得到了7.3分。

然后是让-吕克-梅朗雄（5.7），雅尼克-雅多（5.2），埃里克-泽穆尔（5.1），克里斯蒂安-陶比拉（5.0），阿尔诺-蒙特布尔（4.8），尼古拉-杜邦-艾格南（4.7），安妮-伊达尔戈（4.6）和法比安-鲁塞尔（4.2）。

该报道称，法国人相当广泛地认为，在这场竞选开始时向他们展示自己竞选的政治家几乎都不适合担任公职，甚至资格水平离公职要求很远"。

据媒体评论者尼古拉-普里塞特分析说，法国党派对立不和，选民立场也分歧。但是却也很少有候选人在自己的阵营支持者中获得好的分数。比如在自家的支持者里打分，马克龙（平均得分15.4）、让-吕克-梅朗雄（14.9）和玛丽娜-勒庞（16.5），Valérie Pécresse (12.4)和Yannick Jadot (11.5)。

报道称，如果将打分计算取平均中位数，即将一半的受访者给出的较高的分数，与另一半给的较低分数平均，情况就略有不同。得到的结果是：马克龙和瓦莱里-佩克雷斯的平均数同样是8分，远远超过玛丽娜-勒庞（5分），然后是让-吕克-梅朗雄和亚尼克-雅多（4分），然后是安妮-伊达尔戈和阿尔诺-蒙特堡（3分）。在这次计算中，埃里克-泽穆尔排在最后（与法比安-鲁塞尔、克里斯蒂安-陶比拉和尼古拉-杜邦-艾格南同列），中间值为2。

该评分系统说对有经验的和长期从政的人给予了优惠考虑，并倾向于支持平和的候选人，而惩罚那些被认为过于激进的人。

据该报道，此民意调查于1月11日至13日在互联网上进行，采用配额法对法国大都市18岁以上的居民中具有代表性的1,200人进行了调查。报道称，此民意调查误差率在1.4和3.1个百分点之间。