法国24电视台专访吴钊燮

中华民国外交部长吴钊燮13日接受法国24电视台专访，对中国“非常严峻”的军事威胁提出警告。吴钊燮并表示，台湾准备应对中国的军事行动，“无论是全面入侵或是小型偶发冲突”。

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据中央社今天报道称，法国电视台专访吴钊燮，称台湾决心抵御中国严峻威胁。吴钊燮在法国24（France 24）12分钟的越洋专访中表示，中国对台湾的军事威胁“非常严峻”，并非只是纸上谈兵。他指出，北京大规模现代化军备，多次公开喊出“入侵”台湾。过去一年，就出动近1000架次共机，非常具威胁性。

吴钊燮说，为了回应威胁，台湾拥有新型武器，并为最终可能的中国军事行动做准备。“我们有决心自我捍卫，投资国防，为不对称作战与混合作战准备”。

主持人问若中国犯台，美国是否会介入？吴钊燮说，过去几年台美合作非常密切，台湾期望美国在中国入侵时提供协助，并依据“台湾关系法”提供必要数量的防卫物资及技术，但他同时强调，台湾必须为自身安全负责，应准备好自主防御。

对于中国国家主席习近平承诺的“一国两制”，吴钊燮重申不能相信中国所说的台湾将在“一国两制”的方式下被治理。吴钊燮说：“看看香港，对中国来说，‘一国两制’只有‘一国’，没有‘两制’。自由消失殆尽，所有民主人士都被监禁或驱逐出政治体系。台湾以民主为傲，且将捍卫我们民主的生活方式。”

中央社说，但吴钊燮也强调，香港情况与台湾很不一样，两者拥有的主权程度不同。台湾有自己的民选总统、国防、外交，中国没有台湾管辖权，不能对台湾强加他们对香港所做之事。

此外，吴钊燮指出，国际社会已经意识到台海和平稳定的重要性，并且过去一年在各国举行的领袖或防长与外长2+2会议中，提及台海议题逾20次之多，“国际社会已意识到，必须保持台海现况”。

该报道说，最后主持人问道，几周前台湾在立陶宛开设实质意义上的大使馆，且是以“台湾”而非一般的“台北”为名，其他国家是否可能跟着改名？据吴钊燮表示，目前优先事项为保护与立陶宛关系，因为称台湾为台湾，只是陈述事实。相反的，中国企图在国际场合上把台湾改名为“中国一省”，这对台湾人来说才是侮辱且具挑衅意味。