法教育部教师大罢工后允发500万个FFP2口罩 增聘3300名合同工

法国小学教师举行大罢工后，教育部长布兰克(Jean-Michel Blanquer )宣布，将再招聘 3,300 名合同工的教职人员来填补空缺职位。与此同时，他也宣布，将发给学校500万个FFP2新冠防疫口罩。

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根据法国卫生部14日公布的数据指出，13日的教师罢工，将近 38.5% 的幼儿园教师和 23.5% 的初中和高中教师参加。

法国小学教师周四（13日）举行大罢工后，教育部长布兰克与各工会代表开会后宣布，将再招聘 3,300 名合同工的教职人员来填补空缺职位，他说 “将有数千人员来支持。” 并从下周开始进行。

他还说，原本定于 1 月进行的小学一、二年级课程的评估将“推迟到，仍有待确定的最后期限”。

教育部长还指出，对于作为教育新改革的一部分，通常在3月举行的专业学士学位考试，“我们必须考虑到目前日常生活并不容易的事实”，并“与各代表机构再次在这里进行分析” “看看将这些测试从三月推迟到六月是否合适。”

另外教育部长同时也宣布，，500 万个 FFP2 口罩将在学校系统中分发并提供给“需要它们的人”，但目标不是一概而论的《普遍发给》。”

教育部长在与各工会代表开会后庆幸地指出，“所举行的会议在学校氛围计划和具体措施方面都很有用。”

根据法国卫生部的数据，13日的罢工，将近 38.5% 的幼儿园教师和 23.5% 的初中和高中教师参加罢工。当天，学校教师的罢工代表们分别会晤了总理、教育部长和卫生部长。