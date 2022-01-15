法国纪念莫里哀诞辰400周年

今天是法国著名的戏剧作家莫里哀诞生400周年的生日，法国也由此开始了纪念这位法国历史名人的活动，纪念活动持续一年，法国乃至世界各地均举行各种纪念仪式以及文化艺术创作。本台也为此推出多种纪念节目。

广告 继续浏览后续

法新社这样简述莫里哀说：莫里哀据信在400年前的今天在一个富有的城市阶级人家出生。他后来成为法国国王路易十四最喜爱的剧作家。莫里哀其实没有留下任何个人记印痕迹：没有日记，没有信件，甚至没留下有可以揭示这位西方最伟大的喜剧作家的个人情况的字迹。

莫里哀的四个孩子中唯一的幸存者马德兰纳Esprit-Madeleine丢失了她的父亲莫里哀的手稿，而1705年出版的第一本莫里哀传记 "Vie de M. de Molière "从此提供了关于原名是Jean-Baptiste Poquelin，但全世界更都知晓的莫里哀的传说源头，而今年世界在庆祝他的400岁的生日。

除了那个时代的记载外，剩下的就是莫里哀的作品，大约有30部诗歌和散文，喜剧。不过，一些嚼舌根的人说莫里哀的这些作品其实抄自高乃依甚至是路易十四的创作。

许多人是通过把莫里哀的性格与他的作品里的人物阿尔塞特、阿甘或阿诺尔菲的性格相比较来了解莫里哀。法国著名演员米歇尔-布凯（Michel Bouquet）甚至在他的剧作中发现了 莫里哀也有把他"自己进行剖析。他在2017年写道，莫里哀刻画描写的各种恶习不仅可以在世界范围内看得到，也是莫里哀自己经历过的。"米歇尔-布凯曾400多次扮演莫里哀剧中人物。演员在2017年写道。

其实莫里哀生下时就带来不解之谜。直到1820年，人们才发现了莫里哀的洗礼证书，日期是1622年1月15日，地点是巴黎的圣厄斯塔什Saint-Eustache。法新社说，其实莫里哀应该是在此前一两天出生的。

在有记载可查的事实中，我们知道莫里哀生来就不愁吃穿。作为长子，他将从父亲那里继承壁毯装饰师和国王的寝宫侍从的职位。

不过，莫里哀他在10岁时失去母亲，岁成为孤儿，莫里哀是在卢浮宫的金碧辉煌与Les Halles的喧闹和危险之间长大。正是因为在Les Halles的经历，莫里哀练就敏锐的观察力。

在克莱蒙学校（Collège de Clermont）（现在的路易-勒格朗Lous Le Grand），耶稣会教士教习他希腊语、拉丁语和戏剧。作为一名博学家，莫里哀受到了普劳图斯、特伦斯以及意大利和西班牙喜剧的启发。

不过没有证据表明莫里哀在奥尔良获得了法律学位：他的文凭很可能是买来的。

21岁时，这个爱闯荡的年轻人放弃了他的继承而成为一名演员，这是一个没有保障的职业，当时还会被逐出教会。莫里哀的戏剧天赋是神秘的。1660年他的弟弟去世后，他又接替了父亲的位置，享有直接接触路易十四的天赐良机。

据法新社说，1643年6月30日，莫里哀与其他10个醉心表演者一起通过公证正式创建了剧院 "Illustre théâtre"，他们中间包括文艺界当红的红发火辣女演员马德琳-贝嘉。她最初是莫里哀的一个情人，三十年中则一直是莫里哀忠实的合伙人。1662年1月23日，莫里哀娶了玛德莱娜-贝嘉的女儿阿尔曼德，（但官方说法则是她的妹妹）。

按照当时的惯例，演员要取一个 "乡村地域 "的名字：他选择了 "莫里哀"，意思指的是一个采石作业：人们不知道为什么。

莫里哀的"l'Illustre théâtre "一度失败：债务累积，莫里哀被囚禁在Châtelet。莫里哀的父亲不是哈帕贡，但他帮助偿还了莫里哀的债务。莫里哀在23岁时逃离了巴黎。其后13年来，莫里哀带着他的剧团"l'Illustre théâtre "走遍了全法国。他的观众既有乞丐、城市富裕的人，也有贵族。他挣了很多钱，支持他的人也有地位很高的人。

当上了有成就的剧团的领头人，莫里哀便梦想着杀回首都。莫里哀于1658年10月24日为年轻的法王路易十四演出，一出喜剧立即赢得了法国国王的青睐。

他从喜剧演员变成了剧作家，1659年底，他成功地创作了《可笑的女才子》（Les Précieuses ridicules）。"乔治-弗雷斯蒂埃在他的《莫里哀》中写道："把滑稽性的诗歌引进新的喜剧，对世俗大作嘲弄"。在《太太学堂》（L'école des femmes）（1662年）中，莫里哀以闹剧描写一个从荒谬的教育中解脱出来的年轻女孩，但该剧激起了社会层面的不满。

莫里哀花了五年时间和三个版本的《伪君子》《《Tartuffe, ou l'Imposteur》才挫败了由有影响力的天主教秘密社团 "圣公会 "的审查制度。1669年2月5日，莫里哀的坚持取得了胜利。莫里哀还发明道德说教喜剧：莫里哀通过笑声来纠正恶习。

莫里哀成为宫廷的明星，但也是詹森派的攻击的目标。莫里哀创作了《唐璜》《Dom Juan ou le Festin de pierre[》（1665年），然后是《愤世者》《Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux》（1666年），这是他最辛辣但也最人性化的戏剧创作。

莫里哀还写出了伟大的喜剧《吝啬鬼》《L'Avare》，1668年；《Les Femmes savantes》，1672年）、闹剧（《Le Médecin malgré lui》，1666年）、意大利风格的喜剧（《Les Fourberies de Scapin》，1671年）和喜剧芭蕾（《L'Amour médecin》，1665年）。

一种说法指莫里哀于1673年2月17日死在表演舞台上。实际上，就是在他位于黎塞留街40号的家中，莫里哀在扮演了疑病症患者阿甘剧中人后不久就突然去世了。莫里哀这个恶作剧作者留下了他的最后的笑料：在《无病呻吟》《Malade imaginaire 》 的角色中，莫里哀真的因为大出血而死去。