彭博社撰发大视野文：看法国总统大选

美国彭博社撰发《商业周刊》大视野文，分析法国总统大选态势，指出，对马克龙和法国来说，经济才是关键。并说，尽管文化战争的冲突闹得沸沸扬扬，但从新冠疫情大流行病的崩溃中强劲复苏，可能是4月份法国选民的心声。

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据彭博社的报道称，五年来，马克龙一直在抵御来自法国主流政治边缘的挑战。这始于2017年与极右民族主义分子玛丽-勒庞(Marine Le Pen)的选举决战，通过与黄马甲抗议运动的对决继续进行，并在与11月参加总统竞选的极右翼论战者埃里克-泽穆尔(Éric Zemmour)的文化战冲突中达到高潮。

但是，当马克龙寻求在4月连任时，这位在法国技术官僚高层培养出来的总统有可能打出一记敲门砖：强劲的经济。因为对马克龙和法国来说，经济是最重要的。

民意调查显示，法国人正在向右转，马克龙经常向这部分选民点头致意。他赞扬前总统尼古拉-萨科齐(Nicolas Sarkozy)煽动了一场关于 "国家认同 "的辩论，延请了一位强硬派内政部长，并接受了一份极右派出版物的采访，在采访中他谈到了移民和伊斯兰问题。反过来，他的影响在左翼选民中也逐渐消失。但是，马克龙最资深的支持者并没有陷入关于身份和移民的对抗中，而是敦促他依靠他的经济记录。

法国财政部长布鲁诺-勒梅尔(Bruno Le Maire)在12月初对议会说："在对法国的衰落大肆批评的时候，我们拥有欧元区最好的经济增长数据，我们比预期提前三个月恢复到危机前的活动水平，"他补充说。"让我们为我们的经济政策、为我们创造的就业机会、为正在恢复的投资、为法国的吸引力感到自豪。"

据该报道称，在经历了新冠病毒大流行初期的急剧崩溃后，法国录得了突出的反弹，产出在秋季达到了危机前的水平--领先于同行，甚至远远早于马克龙的团队的预期。在封锁期间，用于支持家庭和企业的大量支出维护了国家的经济基础，马克龙在此基础上高速部署了1000亿欧元（1130亿美元）的复苏计划。

勒梅尔和其他人指出，就业市场和企业投资趋势表明，马克龙早先对劳动力和税收改革的押注可能最终会产生结果。如果他们是对的，这将标志着欧洲经济历史进程的一个重大转变。多年来，法国一直被称为该欧盟的问题经济体之一，无法适应全球化，也无法像其更大的邻国德国那样增长和创造就业机会。

贝伦贝格的首席经济学家Holger Schmieding在2017年提出了法国未来的 "黄金十年"，并表示他的理论仍然成立。即使马克龙在民调中跌倒，无论谁获胜，都有可能继承一个经济基础，有人将其与改革派德国总理施罗德留给默克尔的遗产相提并论。

"法国的反弹是最有趣的长期故事之一，它是永久稳定欧洲核心的一个关键因素，"施米丁说。"德国和法国之间恢复平衡，具有超越数字的巨大政治影响。"

七年前，马克龙是经济部长和政治新秀，他被弗朗索瓦-奥朗德总统委以重任，通过所谓的 "结构性改革 "解决这种惰性，经济学家和国际机构长期以来一直恳请法国进行这种改革。他横扫了他的同僚们，放松了从劳动法到运输法规的一切，并进一步打开了国有资产出售的大门。该法律有争议的亲商倾向为马克龙提供了必要的声望，使他退出了奥朗德的社会主义政府，并打造了自己赢得选举的政治品牌，有时被法国媒体称为 "马克龙经济学"。

2017年上任后不久，马克龙就利用类似于法令的有争议的工具，通过议会推动对劳动法的进一步修改。而在他的第一份预算中，这位当时39岁的总统对法国的财富和资本重税进行了挑剔。

这样的变革需要时间才能见效，人们对马克龙的记录以及这是否是他明显的选举资产存在争议。公共政治研究所(Institut des Politiques Publiques)最近的一份报告发现，虽然他作为总统的政策，包括在新冠病毒疫情期间，总体上提高了可支配收入--特别是对法国劳动人民来说，但对人口中最贫穷的部分来说并没有。另一份来自政府智囊团Conseil d'Analyse Economique的报告发现，税收的变化与工资和投资的改善之间没有联系。他计划的一些改革仍在待办事项清单上，包括他在新冠病毒疫情大流行病期间暂停的养老金改革。

然而，即使确认因果关系很困难，许多指标在过去五年中都有所改善，给了马克龙很多数字来支持他的信誉。减税有助于将公司的利润率提高到自全球金融危机之前从未见过的水平。在一个对企业利润充其量持怀疑态度的国家，这并不能赢得选票，但他可以指出投资率的相应提高，这已经达到了自1970年代以来的最高水平。在法国，大流行病几乎没有破坏企业将更多资金投入经济的趋势--事实上，现在的投资水平比危机前还要高，而整个欧洲仍然没有恢复。

据彭博社说，法国创业精神高涨，新公司的月度数量继续保持2017年开始的急剧上升曲线；这一趋势仅被新冠病毒大流行病短暂打断。外国投资者正在涌入法国，在咨询公司EY的排名中，法国在吸引创造新设施和就业机会的项目方面超过了英国和德国，尽管去年的投资项目数量有所下降。

根据安永将项目定义为坚定的、公开宣布的创造就业的投资。包括工业、决策中心和技术；不包括酒店、零售和餐馆。

尽管封锁的动荡，劳动力市场仍然强劲。失业率已降至第一波新冠病毒疫情浪潮之前的水平，就业率达到67.5%，是近半个世纪前开始记录以来的最高水平。 这可能部分归因于更多的女性加入劳动力市场，以及法国工人退休较晚，而不是马克龙的任何政策。法国领导人还可以夸耀一下，在提高令人垂涎的无固定期限合同的新雇员比例方面取得了一些成功--这在法国是获得住房和贷款的关键门票。

据彭博社说，尽管媒体描绘了法国是一个充斥不满的国家，但一项长期的全国性调查显示，马克龙在爱丽舍宫的时候，法国人实际上认为他们的生活水平比他最近的两位前任都要高。

经济记录中存在一些漏洞--最明显的是仍然巨大的贸易赤字，显示出法国工业多年来的衰退，以及新冠病毒疫情大流行病留下的债务山。但是，在大选来临之际，如果现任总统能够证明 "马克龙经济学 "完好无损，经济活动继续从新冠病毒疫情大流行病的低点反弹，消费者因科维德救济计划而拥有数十亿欧元的额外资金，那么人人可能会向他看齐。

据彭博社，时机可能是决定性的，因为最近omicron变体的激增推动法国Covid病例达到创纪录的数量，给医院带来压力，并使马克龙卷入了一场关于他使用针对未接种疫苗的粗俗俚语的争议。他还将依靠长期的经济论证来抵消最近对通货膨胀激增的担忧，以及对他是否兑现了提高社会流动性和团结一个在宗教和安全等问题上被左右派分歧分化的国家的承诺的怀疑。

据彭博社，如果马克龙获胜，他将成为自20年前雅克-希拉克(Jacques Chirac)以来法国第一个赢得连任的现任者。随着德国总理奥拉夫-肖尔茨(Olaf Scholz)和意大利总理马里奥-德拉吉(Mario Draghi)的上任，欧洲三个最大的经济体将由更紧密的欧盟一体化拥护者来管理，他们都急切地想要提升欧洲联盟的经济实力。

但如果马克龙被勒庞击败，法国和欧洲的政治格局将出现明显不同。虽然她已经放弃了对欧元的反对，但她的国民大会党仍然坚定地反对马克龙的议程，并希望为欧盟内的自由流通和贸易踩下刹车。中右翼候选人Valérie Pécresse将在经济方面提供更多连续性。

据彭博社说，马克龙已经把他的经济方针的多年前景挂在嘴边。在危机中制定的休假计划已被转化为一项长期计划，为企业及其员工提供财政支持，使其拥有更灵活的工作时间。再往前看，他提出了一个 "法国2030 "计划，将公共资金投入到高风险的工业投资中。亲商的财政政策也重新被提上日程，同时还承诺恢复养老金改革。

据法国财长勒梅尔1月5日在巴黎的一个聚会上对商界领袖说，"我们的责任是继续为你们提供一个尽可能有利于你们的经济、税收和金融环境。"勒梅尔还说，"相信我，有很多工作要做，感谢上帝，否则我们会在未来几年里感到无聊。"