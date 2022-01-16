诺贝尔经济学奖得主克鲁曼赞法国疫后经济全球最优

诺贝尔经济学奖得主克鲁曼在“纽约时报”专栏指出，新冠肺炎病毒疫情中，表现最好的主要经济体可能是法国，并认为法国政府协助雇主支付劳工薪资，是让法国就业率不降反升的大功臣。法国疫后表现确实不俗，根据法国银行去年12月公布的数据，2021年法国经济成长率超过预期，高达6.7%，为逾50年来最高。

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诺贝尔经济学奖得主克鲁曼（Paul Krugman）称赞法国疫后经济全球最优，就业率不降反升。克鲁曼（Paul Krugman）在14日的专栏中写道，美国媒体对法国经济的报导总是不留情面地批评，尽管数据并不支持这样的悲观看法。

据中央社今天引述消息报道说，90年代起，美国媒体认为法国文化停滞，无法赶上现代科技；2010到13年的欧元危机，许多人也预测法国将加入经济受冲的南欧。美国“财星杂志”（Fortune）甚至形容法国正面临“自由落体”。据克鲁曼归咎原因，认为美国经济商业论述由保守意识形态主导，而他们觉得法国庞大的社会支出与高税赋，“应该要”造成财政拮据。

尽管法国人均国内生产毛额（GDP per capita）低于美国，但克鲁曼分析，这主要反映了几个因素的结合，包括提早退休，以及更重要的较低工时。“不像美国人，法国人是真的会去度假。因此，较低的GDP主要反映了选择而非问题”。此外，克鲁曼指出，法国人青壮年人口的就业率高于美国，且在新冠肺炎病毒疫情期间表现非常亮眼。

经济学家会以25到54岁人口就业比例作为劳力市场情况的测量指标，据克鲁曼提供的分析图，美国此年龄层的就业比例从疫情前的近80%骤跌至2020年第2季的71%左右，虽目前已回升，但仍不如疫前。许多经济学家提出“大离职潮”（Great Resignation），表示即使疫情减缓，劳工却不愿意或无法返回就业状态。然而法国就业率不仅未下降，甚至超越了疫情前标准。依照图表，此年龄层的就业比例从疫情前的近81%，到2021年第3季微升至超过82%。

克鲁曼分析说，疫情迫使欧洲与美国多国进入封城状态，但对于如何援助劳工收入，欧美采取不同路径。美国选择加强失业救济；法国则提供雇主补助，让他们能持续支付劳工薪资。其目的在于让员工与雇主保持连结，也更容易在疫苗出现时回到岗位。克鲁曼认为，欧洲的解决方法优于美国。

但克鲁曼也指出，虽然法国也有反疫苗人士，但政治影响力却没有美国严重，因此法国近80%的疫苗覆蓋率也更胜美国的逾60%。此外，法国疫情爆发早期，学校在内的全民儿童照护系统再次启动，也让家长容易也更愿意重返工作。

据克鲁曼强调，他并不想美化同样存在问题的法国社会与经济，只是希望在美国共和党批评社会主义的论述之外，提供法国之所以表现优异的观点与做法。

据该报道，法国疫后表现确实不俗，根据法国银行去年12月公布的数据，2021年法国经济成长率超过预期，高达6.7%，为逾50年来最高。法国农业信贷银行（CA）旗下东方财富管理（Indosuez Wealth Management）投资部负责人曼纽尔（Vincent Manuel）日前指出，法国疫后经济复苏轨迹为欧元区国家之首，且即使国际观光客无法回流下，国内生产毛额预期也将很快回到疫前水准。但曼纽尔也提醒，2022年法国“不计一切”救助扶持的策略划下句点，接下来长期的振兴计划更为重要且紧急。加上今年4月的总统大选，2022年法国是否能稳定复苏仍充满未知数。