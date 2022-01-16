阿德尔卡赫再遭监禁 伊朗反批法国干涉其司法

一名伊朗司法官员周日说，伊朗籍法国研究人员法里巴-阿德尔卡赫被重新监禁，因为她没有遵守软禁规则。法国外交部在前一天警告说，他的再次监禁只会对双边关系产生负面影响，并减少两国之间的信任。法国总统马克龙周四批评伊朗当局的决定，并表示整个法国都为她的释放而动员起来"。

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据法新社今天报道称，伊朗司法信息机构Mizan援引司法部门副主管Kazem Gharibabadi的话说：“不幸的是，法里巴-阿德尔卡赫Adelkhah数十次故意违反软禁的限制，因此她被送回了监狱。”

62岁的法里巴-阿德尔卡赫自2020年10月被软禁后再次入狱。她曾于2019年6月被捕，并于2020年5月遭伊朗当局指控破坏国家安全而被判处5年监禁。

伊朗官员Gharibabadi对这位研究人员无视司法当局的多次警告表示遗憾。

法国总统马克龙周四将伊朗当局的决定描述为 "完全武断"，并表示整个法国都为她的释放而动员起来。法国外交部在前一天警告说，对法里巴-阿德尔卡赫的再次监禁只会对双边关系产生负面影响，并减少两国之间的信任。

Gharibabadi拒绝这些批评并称毫无根据，他谴责外国对伊朗司法的干涉。Gharibabadi说，“法里巴-阿德尔卡赫是伊朗伊斯兰共和国的公民，我们强烈谴责其他国家对司法程序的干预。”

伊朗不承认双重国籍，并将被捕者法里巴-阿德尔卡赫作为伊朗公民对待。