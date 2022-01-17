总统选举前 法国当局显摆吸引投资流星雨般功绩

法国官方今天为接待外国投资项目忙碌，同时高调宣布法国接受外国投资成绩优良，有力促进法国的就业。根据EY公司的报表，法国是2019年和2020年外国投资在欧洲的主要目的地，这是马克龙经常提出的一个功绩。而政府机构 "法国商业 "统计了2017年至2020年的5300项外国投资，这些投资在法国创造或保持了14万个工作岗位。

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法国官方今天宣布总额40亿欧元的21项新的外国投资，马克龙和政府乘机还强调法国具有投资吸引力。此时距离法国总统选举不到三个月，此举引发竞选宣传联想。

据法新社今天报道说，由于新冠肺炎病毒疫情，法国总统马克龙今年没有在凡尔赛举行 "选择法国 "投资峰会，这是他2017年上台以来年年接待外国投资者的一个传统。但是行政部门正在各地区进行部署，以传播法国重新获得竞争力的好消息。

周一下午，马克龙前往上莱茵Chalampé，宣布德国化工集团巴斯夫投资约3亿欧元的项目。同时，根据爱丽舍宫的说法，几位部长已被派往全国各地宣布其他总价值超过40亿欧元的项目，这些项目应导致创造 "超过10,000个就业机会"。

在宣布的项目中，最重要的是专门从事材料生产的美国伊士曼集团，该集团将为一个塑料回收厂投资8.5亿欧元，雇用350人，地点尚待确定。

美国伊士曼集团首席执行官马克-科斯塔周一上午在爱丽舍宫受到了接待。马克龙在推特高调说，"美国伊士曼集团的领导人向我证实：他们选择了法国！"

另外，美国公司Equinix将于2022年6月在巴黎北部的Saint-Denis开设其第10个IT托管站点，"作为三年内投资7.5亿欧元的一部分"，由此创造165个就业机会。

辉瑞公司将投资超过5.2亿欧元，与制造商Novasep进行工业分包项目，生产针对新冠疫情的治疗药物，并投资于高级研究。葛兰素史克也将向法国的三个基地注入1.18亿欧元。

据法国工业部长Agnes Pannier-Runacher周一在推特上坚称，这些投资承诺是法国再工业化政策的结果。而爱丽舍宫则强调了 "自五年期开始以来所进行的所有改革"，特别是在税收方面取得成绩。

爱丽舍宫表示，这21个新项目将创造 "超过1万个工作岗位，其中应加上超过1.6万个临时工作岗位"，总统府并回顾说，早前几年宣布的57个项目中，有55个已经实施，获资80亿欧元，创造1.33万个工作岗位。

法新社说，在周一部署的政府成员外出行动中，吸引力部长Franck Riester将访问卢瓦尔河畔的Saint-Denis-de-l'Hôtel（中心），美国宠物食品制造商Mars Petcare希望以8500万欧元改造现有设施并建立两条新生产线。

生态过渡国务秘书Bérangère Abba则在孚日地区（东部）的Golbey宣布，挪威公司Norske Skog将投资2.5亿欧元，把一条新闻纸生产线改造成100%回收的包装纸板。

法国公共服务部长Amélie de Montchalin则将访问位于巴黎南部Corbeil-Essonnes的比利时公司X-Fab，该公司正投入6500万欧元，为汽车行业生产移动半导体，以回应汽车行业正面临着这些部件的短缺。

法新社说，通常情况下，工业项目并不直接创造许多可持续的就业机会。例如，巴斯夫在阿尔萨斯的新工厂在建设期间将雇用近500人，但之后只有约50个长期工作。

另一方面，在服务业方面，咨询公司埃森哲希望到2022年在法国雇佣2000人，而拥有法国星巴克咖啡店经营权的墨西哥公司Alsea也计划到2026年雇佣1500人。