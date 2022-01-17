极右总统候选人泽穆尔因出言辱人遭法庭判罚

法国极右翼总统候选人埃里克-泽穆尔周一在巴黎一家法庭被判罚款1万欧元，原因是他2020年一次电视辩论中对无人陪伴的未成年移民的评论被指控煽动了仇恨。泽穆尔谴责这是意识形态判决，称不服要上诉。

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法国极右翼总统候选人埃里克-泽穆尔（Eric Zemmour）今天在巴黎被缺席判决。像11月一样缺席审判，这位多个法律诉讼缠身的极右总统竞选人，因在电视上将无人陪伴的未成年外国移民描述为 "小偷"、"杀人犯 "和 "强奸犯 "而受到刑事法庭的审判。

泽穆尔谴责这一判决是 "一种意识形态上的愚蠢审判"。

泽穆尔的律师奥利维尔-帕尔多说，他的当事人将对法院的裁决提出上诉。

泽穆尔已经多次因种族虐待、煽动仇恨或否认反人类罪而被起诉。 这次他被起诉是因为2020年9月29日《查理周刊》前办公室遭到袭击后，他在CNews频道的 "Face à l'info "节目中发表的评论。泽穆尔这位论战者在谈到孤立的未成年移民时说。"他们在这里无事可做，他们是小偷，他们是杀人犯，他们是强奸犯，这就是他们的全部，他们必须被遣送回国，他们甚至不能再来法国"。

据法新社，约有30个协会提起了民事诉讼，包括SOS Racisme、人权联盟（LDH）和Licra，以及约20多个省议会。而无人陪伴的未成年人是由各省管理的儿童社会援助机构（ASE）负责照顾。

该报道称，63岁的泽莫尔因其竞选总统计划而去年在9月中旬被迫离开电视新闻台CNews，他的争议性言论在过去十年中为他惹来了大约15起诉讼。