60多党议员今到宪法委员会提出上诉 反对疫苗通行证

由法兰西不屈服党牵头的多党派60名反对疫苗通行证的议员，今天联名到宪法委员会提出上诉，反对议会周日通过的建立疫苗接种通道的法案，寻求宪法委员会裁决推翻。

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据法新社今天报道称，法兰西不屈服党宣称，这项到宪法委员会上诉的司法行为，除了该党，还得到左派的民主共和党团的多位议员、自由与领土党的13名议员、6名UDI议员、社会党的2名议员（Régis Juanico和Jérôme Lambert）和共和党的1名议员（Xavier Breton）的支持。

法兰西不屈服党说强烈反对政府的疫苗通行证法案，在国民议会审查期间他们就提出了几项动议，要求拒绝该法案，并认为政府部门用打击犯罪的方式方法来侵犯 "个人自由、尊重私人生活的权利、来去自由、集体表达思想和意见的权利，以及过家庭生活的权利"。

虽然上诉呈状承认"疫苗接种的重要性"，但认为这种 "变相的疫苗接种义务 "在遏制疫情蔓延方面的效果还并没有得到证明。诉状批评疫苗接种证扩大到16至18岁的未成年人，并将其作为进入区域间交通的条件。

社会党参议员在国民议会同党议员的支持下，也宣布即将向宪法委员会提出上诉，但社会党提交的诉状范围应更有限。据社会党参议员小组负责人帕特里克-坎纳认为，参议院在审议疫苗通行证议案中删除议会投票通过的几项"进步"条款，比如取消身份检查，是构成了对自由的不可容忍的攻击践踏。

执政党LREM议员Gael Le Bohec批评此一向宪法委员会上诉行动，并谴责这是政客政治游戏的一个新插曲，无非要拖延这些防疫措施的实施。