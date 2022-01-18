法国引进第五种疫苗Novavax

法国政府周二宣布，刚刚获得法国卫生当局绿灯的Novavax抗新冠病毒疫苗将在2月的最后一周时抵达法国。Novavax由美国实验室研发，将是在法国接种的第五种疫苗。

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尽管到目前为止，法国已经批准了四种疫苗，但事实上，辉瑞公司和Moderna公司的疫苗几乎是独家使用。这两种疫苗是基于同一种RNA新的技术。

另外两个来自阿斯利康(AstraZeneca)和强森(Janssen)，已经淡出法国疫苗接种，并通过国际Covax计划被批转到贫困国家。

据法国卫生部在周二的新闻发布会上说：预计第一批（Novavax）疫苗将在2月21日这一周交付。法国卫生部最初计划在2月初就获得首批交付。法国应该在第一次交货时收到 "110万至120万剂"，然后 "在3月份每周收到80万剂"。

据法新社说，是在上周五，负责指导法国政府疫苗接种政策的卫生事务高级管理局（HAS）为美国实验室的这一新疫苗开了绿灯。法国卫生当局希望新疫苗能说服那些不愿意接种辉瑞公司和Moderna公司信使RNA技术疫苗的人。

该报道称，Novavax疫苗采用了一种更传统的技术，与研制百日咳疫苗的技术类似。