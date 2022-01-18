法国教育部长遭揭在旅游胜地度假发布学校疫情新措施 批斗目标剑指马克龙

法国政府大将教育部长Blanquer已经因为处理法国学校的疫情危机而受到教师们的批评，今天当媒体披露Blanquer是在学校假期结束前夕在度假胜地伊比沙岛时向媒体吹风学校防疫新措施时，立即引来各方猛烈的抨击，法新社指Blanquer被进一步削弱或摇摇欲坠。法国反对党以及竞选总统的各方纷纷要求Blanquer下台。Blanquer陷龙卷风眼，也让总统马克龙尴尬，法国反对党要求马克龙承责。法国总统马克龙周三下午在斯特拉斯堡欧洲议会发表欧洲建设蓝图演讲。

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据法新社今天报道称，法国媒体今天披露法国教育部长Blanquer在学校假期结束复课前夕在旅游胜地伊比沙岛发表学校防疫新措施指南消息。这种通过媒体和在开学前几小时进行沟通的方式本身就已经受到了强烈的批评。经法国媒体Mediapart披露他在伊比沙岛的消息后，立刻在法国左翼反对派中引起了轩然大波，他们再次要求他辞职。

媒体还引述官方消息，证实报道属实，而且有消息引述总理Jean Castex的办公室主任Nicolas Revel称，总理曾建议Blanquer不要去度假胜地伊比沙岛Ibiza。

上周四，法国学校举行罕见规模罢工，教师谴责防疫措施混乱，自1月初开学以来，这些措施已经改变了三次。

不过政府回应说，自2020年5月第一次遏制疫情措施结束以来，法国对新冠病毒大流行病的管理一直保持学校开放，这与欧洲其他几个国家不同。根据教育部强调，部长Blanquer是在休假地伊比沙岛 "远程工作"。官方的解释说，部长是 "在一个私人场合进行为期四天的度假"，"无论他是否在远处，都不会有什么改变"，法国教育部解释说，政府成员被允许在 "距离巴黎最多两个小时的飞机旅程 地"度假。

法国政府发言人称，在节假日的时候，政府有一个规定：部长必须在任何时候都能保证工作联系。政府发言人Gabriel Attal今天在CNews上说：“我没有理由相信Blanquer先生的情况不是这样。”

法国全国教育系统定于周四举行新的示威抗议。法新社说，教育部长陷入危机可能会削弱总统埃马克龙在总统选举前不到三个月的时间里的实力。使几乎是连选连任候选人的马克龙就欧洲的未来展开辩论的努力变得复杂。

竞选想进入爱丽舍宫的几个候选人今天一齐表达了愤怒。

绿党候选人Jadot批评说，"部长没有与教师和家长一起为疫情下的新学年做准备，而是组织了一场实实在在地的媒体政变。这种罕见的蔑视和不负责任是不可接受的。"

国民议会中的法兰西不屈服党议员团负责人马蒂尔德-帕诺呼吁部长辞职。

在民调中落后的社会党候选人安妮-伊达尔戈更直接攻击马克龙，称"马克龙要对这种情况负责（......）。伊达尔戈在电视台LCI上说：“我希望法国人在总统选举时能得出结论。”

在右翼，共和党候选人Valérie Pécresse要求教育部长必须对疫情政策惨败负责。

国民大会党候选人玛琳-勒庞在推特上说，教育部长随随便便，他在伊比沙岛度假后向教师和家长发号施令，制定了一个地狱般的疫情政策。

极右翼候选人埃里克-泽穆尔说，对他来说，教育部长下台也无济于事，因为马克龙是 "唯一应当负责的人"。