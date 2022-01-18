法国燃料油价格再涨打破10月中旬来最高纪录

法国加油站的柴油价格，根据官方17日数据，上周已超过每升 1.60 欧元，相当于 10 月中旬以来的最高纪录。这也是在目前全球油价上涨的背景下第一次出现的破纪录。

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法国人最常使用的柴油，其价格上周冲到最高记录，平均每升达到 1,6214欧元，这是 法国生态转型部部长于周五公布的每周的油价一周数据。

根据法国官方周一（17日）公布的数据指出，法国燃料油价格上周，上涨至每升 1.60 欧元，打破10 月中旬以来最高纪录。这也是在目前全球油价上涨的背景下第一次出现的破纪录。

在截至今年 1 月 7 日的一周内，柴油价格达到了每升 1.5583 欧元，相当于 10 月 15 日以来的最高记录。 之前的价格高峰是在 2018 年，就在“黄背心”运动开始前一个多月。

10 月 12 日，每升的价格为 1.5331 欧元。 此外，最常见的无铅汽油 1995-E10 售价为 1.6821 欧元，与前一周创下的纪录相比上涨了 超过2 生丁欧元。

最近几周来油价不断上涨，价格已超过 10 月以来的最高纪录（每升 1.5691 欧元）。油价是从 2013 年 8 月从每升1,5691欧元开始上涨。

加油站的价格跟随每桶原油的价格订定，但也跟随其他几个因素（例如：欧元兑美元汇率、石油产品和需求的库存水平、油价税等等）。

去年10 月，面对这一价格的上涨，同时也考虑到对购买力的更广泛担忧，法国总理让·卡斯特克斯曾经宣布发给3800 万名法国人，每人约 100 欧元的“通胀补贴”。