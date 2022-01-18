球王德约科维奇无缘澳网 又遭警告不打疫苗别想打法网

网球球王德约科维奇因未接种新冠疫苗被澳洲驱逐无缘参加澳网后，法国公开赛也可能禁止他参赛。法国体育部周一说，周日批准的疫苗护照新规定没有任何豁免，强调“这项规定适用于每个人，无论是观众还是职业运动员。在没有进一步的通知之前将比照办理。”

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法新社援引法国体育部称：“就法网而言，它是在5月举行。从现在到那时，情况可能会发生变化，我们希望情况会更有利。所以我们将拭目以待，但显然不存在豁免权。”

周一，德约科维奇也回到了母国塞尔维亚，在贝尔格莱德机场外，有数十名支持者手持标语，高喊：“你是塞尔维亚的骄”」以及“你是我们的冠军”。

5月22日起在巴黎罗兰盖洛斯球场（Roland Garros）举行的法网公开赛是下一个主要大赛，现在则对德约科维奇而言，恐怕也将相当棘手。

法国网球协会主席莫顿（Gilles Moretton）周日晚还向法新社表示，“将就外国未接种运动员的接待进行讨论”，意指防疫泡泡措施。然而当天稍晚，法国国会就通过最新抗疫法案，其中包含设置疫苗通行证。情况改变，莫顿发言随即遭到打脸。

执政党共和前进（LREM）国民议会党团主席卡斯塔纳（Christophe Castaner）周一接受RMC电台访问时就坚定强调，「若德约科维奇不遵守规则，则不会出赛，这规则适用于罗兰盖洛斯球场的所有人，包括观众、捡球员、专业人士。要我们为了球星破坏规则，是不可能的事」。

法国体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）则在推特上写道：“一旦法案上路，本来就需要健康通行证的开放群众场馆（体育场、剧院或展场），都改为必须要有疫苗通行证，无论是观众、参与者、法国或外国专业人士。”

法国公开赛曾是让球王饱尝挫败的地方，2011年，德约科维奇和瑞士网球名将费德勒（Roger Federer）在此交手失利，终结了令人惊奇的连41胜战绩；2013年他对上西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal），也是激战4个半小时后惜败。

在法网3届不幸的总决赛后，终于在2016与2021年夺下冠军，成为公开赛世代（Open Era）中唯一在所有大满贯赛事中夺冠的选手，而且至少两届。

据悉，法国部分网友不满球王遭法网公开赛拒之门外，并将德约科维奇视为自由选择的偶像，纷纷在推特上发起「抵制法网」（#BoycottRolandGarros）的标签推文。发起者之一@ludovic_blanco的发文也在7个小时内获得逾5500赞与近3000则转推。

从现在到5月，疫情与抗疫工具未来都还会发展变化，且疫苗通行证的具体内容也尚未定案。但就目前看来，不愿接种的德约科维奇恐怕无缘法网。而正在追逐创纪录的第21个大满贯冠军的他出战的动向，可能也将引发舆论，并如媒体所言，成为法网新的头痛问题。

此外，德约科维奇日程表上的下一场比赛，可能是2月21日至26日的迪拜网球锦标赛。

据该赛事的一位发言人告诉路透社，所有球员都需要提供阴性的PCR筛检证明，然后才能允许进入阿联酋。

西班牙首相桑切斯周一表示，世界男子网球排名第一的德约科维奇必须遵守西班牙的健康规定，才能前来西班牙。