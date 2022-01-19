法政府研究报告指健康通行证让法国避免4000人死亡

根据一个隶属于法国总理府的组织“经济分析委员会 (CAE)” 周二(18日)发表的一项研究报告指出，健康通行证让法国避免了与新冠病毒相关联的4000人的死亡。

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同样也是根据这个经济分析委员会的估算，在意大利和德国，健康通行证分别避免了1300人及1100人的死亡，并且增加了这两个国家的生产活动。同期衡量生产活动的增长在德国增长了14 亿欧元，在意大利增长了21 亿欧元。

总理府的经济分析委员会 (CAE)这项研究指出，健康通行证使法国避免了与新冠病毒相关的 4,000 人死亡，并使 2021 年下半年的国内生产总值 (GDP) 增加 60 亿欧元。

根据法国经济学家和传染病专家们的计算结果指出，如果没有健康通行证，法国每周的国内生产总值 (GDP) 将比此前的数据相比，减少 0.6 个百分点。在德国，同一项比较数据则减少0.3 个百分点，意大利减少0.5个百分点。

另外，这项估算结果也指出，健康通行证措施也促进了在法国的疫苗接种率，到 2021 年底，新冠疫苗接种率为 78.2%。倘若没有执行这项通行证，则疫苗接种率只会有65.2%，也就是会减少13 个点数。 同一项比较，在意大利则会减少9,7个点数(80,1% 对比70,4%)，在德国则会减少6,2个点数 (73,5%对比67,3%)。