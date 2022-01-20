法国会承认对维吾尔人的 "种族灭绝罪 "吗？

法国国民议会今天按日程将投票表决中国在新疆镇压维吾尔人种族灭绝罪议案。此前法国议会没有及时跟进美国，加拿大等国对中国新疆种族灭绝罪议案表决引发关注。根据稍早的消息说，法国社会党去年底已将一份旨在承认中国对维吾尔族的 "反人类罪 "和 "种族灭绝罪 "的案文列入2022年1月20日的国民议会议程。

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据本台今天报道称，法国会承认对维吾尔人的 "种族灭绝 "吗？本周四1月20日，古尔巴哈-贾利洛娃将关注国民议会关于承认 "种族灭绝 "的辩论与投票。古尔巴哈-贾利洛娃是一名幸存者。她是维吾尔族的哈萨克公民，在新疆的一个中国营地里受到了酷刑和羞辱。本台对古尔巴哈-贾利洛娃作了采访。

RFI：您在乌鲁木齐的一个营地里被关了十五个月。当您出来的时候，警察威胁你......他们告诉您，如果您开口，他们会在世界任何地方找到您。为什么您还是决定出庭作证，打破沉默？

古尔巴哈-贾利洛娃：是的，我被拘留了，尽管我没有犯下任何罪行。我们都是无辜的。我看到了所有这些妇女所经历的恐怖、强奸和酷刑，有些人被打得很惨，脸部完全毁容。我无法忘记所有这些屈辱。由于我是哈萨克族人，我的同伴们让我承诺，如果我有一天能活着出去，我将把这一切告诉全世界。总之，我不能回到正常的生活中去，不可能做到好像什么都没有发生过。我永远不会忘记这个地狱，这些强奸，这些折磨，这些羞辱。无论我发生什么事，我都选择说出来，我不能不这样做。

RFI：您能描述一下你的牢房里的的生活条件吗？一个25平方米的牢房，你不得不与其他30名妇女共存。

古尔巴哈-贾利洛娃：有一张大铁床，没有任何毯子或其他东西，我们不得不与大约40名妇女分享。我们不得不整天面对着厕所坐着，而安装在房间四个角落的摄像头则监视着我们，甚至在我们上厕所的时候。

RFI：这个牢房的日常生活是怎样的？

古尔巴哈-贾利洛娃：规定很严格。每隔十天就给我们打一次针。警察会用枪指着我们，我们不得不脱得一丝不挂，双手抱头。每周一次，我们必须站在队伍中，他们给我们提供药品。我们不知道那是什么药。每次吃饭前，我们都被迫唱五首爱国歌曲，否则就没有东西吃。

RFI：警卫威胁说要把您送进 "黑牢"......这种惩罚包括哪些内容？

古尔巴哈-贾利洛娃：我知道有些人在黑屋子里呆了一段时间后就死了。有一个叫Meghpiret的25岁女孩在那里呆了7天。她告诉我们，她被关在一个一平方米的房间里。里面只有一张金属椅子，她被绑在上面。她的需求通过座位上的一个洞口落入她下面的水沟。她通过一个铁板门获得食物，但很大的老鼠在她的牢房里游荡，咬来咬去。她把所有的时间都花在了驱赶老鼠上。

RFI：您提到了强奸，你自己是否受到过性虐待？

古尔巴哈-贾利洛娃：是的，我被强奸了。我还看到许多年轻妇女，她们非常担心。经过医疗手段，她们已经停止了月经，不知道她们是否还能生孩子。我还看到了与婴儿分离的年轻母亲，她们还在流血。如果一个妇女怀孕了，她就会被迫堕胎。而那些新生儿，我们从来不知道他们被带到了哪里。

RFI：中国说它要对维吾尔人进行 "再教育"，并 "消除伊斯兰教的病毒"。您认为这些强制拘禁的真正目的是什么？

古尔巴哈-贾利洛娃：他们的目的是通过洗脑，把维吾尔人变成好的中国人。我被指控是恐怖主义分子，但没有任何证据。后来我被释放了，并被告知我被无罪释放了，但无罪释放是什么？我见过许多妇女被判处死刑，尽管她们没有犯下任何罪行。妇女在没有做任何事情的情况下被迫在供词上签字。中国想要摧毁、消灭维吾尔族这个民族。这就是为什么他们也把维吾尔孩子从他们的父母身边带走，他们想让孩子成为优秀的中国人。

RFI：在您看来，法国国民议会投票表决承认新疆镇压的种族灭绝性质的重要性是什么？

古尔巴哈-贾利洛娃：国民议会的投票对我来说极为重要。如果生活在自由国家的法国人不保护维吾尔人，谁来保护？维吾尔人没有权利发表意见。这张票对我来说是一个巨大的希望。自2017年以来，中国只开设新的难民营，没有一个被关闭。我希望法国议员们能站在正义一边，为那些没有发言权的人站出来。

据本台报道称，至此北京方面阻止任何联合国调查，不承认国际刑事法院（ICC）。因此，将中国提交给国际刑事法院似乎是不可能的事情。但我们是否应该忽视对1100万维吾尔人犯下的暴行？美国、加拿大、英国、比利时、荷兰、立陶宛和捷克的议会已经决定对这种恐怖行为定名：承认中国正在实施种族灭绝。

据了解，新疆那里没有发生过大规模的谋杀，但根据联合国公约，消灭一个种族群体的意图是种族灭绝的标准，旨在阻碍出生率的措施也是如此。 北京的意图有据可查：由于大规模的强制绝育，近年来维吾尔人的新疆的出生率下降了50%。根据一份共产党的秘密备忘录，官员们被命令要 "断根断源"。

法国政府由于担心经济报复，至今只满足于谴责 "大规模制度化的镇压"，但没有谴责所犯的罪行。