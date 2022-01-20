法国国民议会通过决议案谴责中国新疆种族灭绝 并敦促马克龙政府跟进

法国国民议会周四在北京冬奥会开幕前几天通过一项决议，谴责中国对维吾尔人的 "种族灭绝"，并呼吁法国政府跟进。

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据法新社今天报道称，法国社会党第一书记奥利维尔-福尔（Olivier Faure）在国民议会讲台上为这一不具约束力的文本进行了辩护。此一议案投票时得到执政党LREM的议员支持，并几乎被一致通过（169票赞成，1票反对，5票弃权）。

据该动议案指出，法国国民议会"正式承认中华人民共和国当局对维吾尔人实施的暴力行为构成危害人类罪和种族灭绝罪"，并对中国此一罪行给予谴责。

该议案促请法国政府也循例谴责，并在国际社会和对中华人民共和国的外交政策中采取必要的措施，以结束这种种族灭绝措施状况。

法国外贸部长弗兰克-里斯特（Franck Riester）代表政府提到了新疆 "系统性暴力 "和 "令人震惊的证词"，但他认为，对种族灭绝的正式定性是国际机构的事，而不是政府。但他保证，“法国在与中国官员的最高级别对话讨论中，都指出了新疆问题以及维吾尔人命运”，弗兰克-里斯特并举例说，法国总统马克龙总统昨天在欧洲议会的讲话中就提到了新疆维吾尔议题。

法国社会党第一书记福尔先生谴责中国 "旨在从文化上和生物学上消灭一个民族的无情机器"，并批评大型西方公司和品牌继续使用中国西北新疆的这个讲土耳其语的穆斯林社区维吾尔人遭强迫劳动产品。

法新社说，人权组织指责中国将100多万穆斯林关在政治再教育集中营。法新社说，新疆在发生了一系列归咎于伊斯兰教徒和分裂分子的袭击事件后，维吾尔族人尤其成为指责目标。但北京说，这些营地实际上是职业培训中心，旨在引导维吾尔人远离激进主义。