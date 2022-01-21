中国称反对法国国民议会谴责中国在新疆对维吾尔人种族灭绝议案

中国今天说坚决反对法国国民议会前一天通过的一项决议，该决议将中国当局对穆斯林维吾尔族的镇压谴责为 "种族灭绝"。该决议案还敦促法国政府作相同的跟进。中国外交部发言人赵立坚今天批评法国议员以及法国国民议会的决议，无视现实和法律常识。

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据法新社说，中国批评法国国民议会的决议案，指责这是一项无视现实的决议，并称中国坚决反对。

法新社说，维吾尔人主要是逊尼派穆斯林，是新疆（中国西北部）的主要民族，该地区长期以来一直受到暴力袭击的困扰，现在受到警方严厉的监视。

法国议员周四通过了一项决议，指出法国国民议会 "正式承认中华人民共和国当局对维吾尔人实施的暴力构成了反人类罪和种族灭绝罪"，并谴责中国。该议案也促请法国政府也跟进。

该议案没有约束力。法国社会党（PS）第一书记奥利维尔-福尔（Olivier Faure）在讲台上表态支持的决议得到了总统党LREM代表的支持，并获得了与会代表几乎一致的通过（169票赞成，1票反对，5票弃权）。

对此，中国外交部发言人赵立坚今天批评说，“法国国民议会的决议无视现实和法律常识，"中国外交部发言人赵立坚说，"这是对中国内部事务的粗暴干涉。” 赵立坚在例行新闻发布会上说："中国强烈反对。

据法新社，几十年来，新疆和中国其他省份一直受到暴力袭击，特别是在2009年至2014年，当局指控伊斯兰教徒或维吾尔族分离主义分子发动袭击。几年来，该地区一直处于严密的监控之下：无处不在的摄像头、建筑物的安全门、街道上高度可见的武装部队、对护照发放的限制等等。

西方的研究基于对官方文件的解读、以及受害者的证词和统计数字的推断，指责北京至少将100万人被关押在 "难民营 "中，其中大部分是维吾尔人，进行 "强迫 "绝育和堕胎，并强加 "强迫劳动"。

中国否认这些指责。它驳斥了任何 "强迫绝育 "的想法，但承认在新疆与在其它地区一样实行的节育政策，但指出在新疆长期以来计划生育执行得很不严格。北京还将这些 "营地 "说成是 "职业培训中心"，目的是让居民远离宗教极端主义，现在这些营地将被关闭，因为所有的"学生 "都已 "完成培训"。

据赵立坚今天反驳说， "如果新疆真的发生了种族灭绝，为什么维吾尔族人口仍在以如此高的速度增长呢？"发言人赵力建指着统计数据说，"对于那些假装（不看清事实）或用蛊惑人心来取悦大众的人，我这样说：你们的言行不值得关注，"赵立坚还说，"一个谎言即使重复1000次，仍然是一个谎言。

在法国国民议会之前，几个西方国家（比利时、英国、荷兰、加拿大）的议员已经将中国对维吾尔人的镇压定性为 "种族灭绝"。

美国政府也谴责中国种族灭绝。

法新社说，外国记者可以去新疆，但会被系统地跟踪。因此，他们很难否认或确认各方的主张。

大赦国际周三呼吁国际社会不要让中国利用2月4日至20日在北京举行的冬奥会来转移对维吾尔人状况的关注。