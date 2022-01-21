滑雪场悲酿命殒 须自求安全多福

法国滑雪胜地接连传出事故命案，引发对滑雪安全聚焦。本星期，法国滑雪场一名英国女孩遭超速滑雪者撞击身亡，3天后法国著名电影演员加斯帕德-乌里耶Gaspard Ulliel传出命丧滑雪斜坡。

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法新社今天引述法国滑雪场（Domaines Skiables de France）总经理洛朗-雷诺（Laurent Reynaud）说："在不到一周的时间里，有两个人死亡，这非常令人难过。"他指出，每年在滑雪场死亡的平均人数是1000万滑雪者中不到10人。

本冬滑雪季节，DSF在法国的滑雪胜地发起了一项名为 "Vas-y mollo"（放松）的大型宣传活动，邀请滑雪爱好者在因新冠病毒疫情而远离滑雪场一年后重返雪地要谨慎行事。

据Laurent Reynaud强调，滑雪场的安全取决于对滑雪道安全的保障，但更取决于滑雪者的小心谨慎。滑雪是一项自由发展的运动，我们首先要对自己和他人的安全负责。

法国全国滑雪场安全与救援联合会（FNSSDS）主席克劳德-杰分析说，今天的趋势是，因有质地良好的滑雪道，有时给人的印象是自己就能够容易地掌控滑雪，但情况并非总是如此。滑雪者必须小心掂量自己的水平。

据拉罗西埃（萨瓦省）ESF的技术总监Sébastien Gaidet 说，"滑雪设备越来越好，是更容易让人滑得更快。现在一月份，人少，雪好，设备也好。有时候，人们会让自己随心所欲了。有时候，滑雪的人更多聚焦脚下的滑雪板，而忽略周遭。"法国名演员加斯帕德-乌里耶Gaspard Ulliel于周二在拉罗西埃滑雪场（萨瓦省）去世。

法新社说，在法国滑雪学校（ESF），每年有300万学生通过，教练们也被要求促进 "稳妥徐行 "的做法，其负责人Jean-Marc Simon解释说，"但我们面对的是一个庞大而多样的公众，他们常常以自己的欢喜从事雪地休闲。

在过去的十年里，各度假村也一直在培训雪道急救人员，并纠正那些在度假滑雪时过激行动的人。

据该报道称，虽然一些专业人士认为，在标识、标记和道旁谷边预防板方面仍有改进的余地，但其他人则强调，滑雪场已经充分配备了这些设施。

如果说上周六在Flaine（上萨瓦省）一名五岁女孩的死亡是由于撞到她的滑雪者速度过快造成的，那么周二法国演员加斯帕德-乌里耶Gaspard Ulliel的死亡似乎不是由鲁莽的行为造成的。然而，在发生被撞时，加斯帕德-乌里耶没有戴头盔。

法新社说，必须戴头盔是一个有争议的话题，对许多滑雪者来说，这不是最终能解决安全问题的办法。但在让-马克-西蒙看来，滑雪应该自由自在，不要法规约束，"最重要的是，必须让人们知道安全自负。

但是Bernard-Pascal Mousselard不同意，他认为，头盔已经成为滑雪者服装的一部分。Bernard-Pascal Mousselard说：“这是一种有利于安全的与时俱进。” 但他也说，"但这并不能完全防止不良举止，甚至还会有一个反常的效果：以为有了保护，你会觉得自己无坚不摧。他说：“你会成为对自己和他人的危险。”

法新社说，据来自La Rosière ESF的Sébastien Gaidet恳求道，在意大利，18岁以前都必须戴头盔。我希望这一规定在18岁之前都是强制性的。

至于对违规的滑雪者进行制裁，比如在美国是撤销滑雪证；但这在法国就还没有提上议事日程。

法国滑雪场（Domaines Skiables de France）总经理洛朗-雷诺不无遗憾，称"就制裁而言，我们无能为力。"