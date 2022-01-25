法总理宣布将民众工作所需行车燃料油里程补助标准提高10%

法国总理 约翰·卡斯特克斯 (Jean Castex )正式宣布将燃料油补助标准，每公里提高 10%。这也是法国经济部几天前就在考虑的措施。

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法国总理周二(25日)宣布，为应对燃油价格上涨，应税家庭申报其工作所需驾驶的汽车燃料油开支的补助里程标准，将“提高10%”。

总理在国会质询答辩议时表示，这一提高措施应“本周”就会通过一项部会法令正式确定。

总理在其推特上说： “本周我要求经济部长勒梅尔修改里程标准， 将增加10%，以更好地反映燃料油价格的上涨。 而且措施将快速且直接的落实，只要一申报 2021 年的所得税或者该年盈利所得就可生效。”

最大幅度税收减免

法国总理同样也在国会中指出：“自秋季以来，我们看到燃料价格涨的特别高。 在经过圣诞节假期一段时间的下跌之后，燃料油价格又上涨了。”

他说，这种情况“不能认为政府去年 10 月提供给3800 万纳税人的100欧元通货膨胀津贴措施是足够的。”。 根据总理府的说法，已经有2000 万法国人领到这项通胀津贴，它可以提供民众支付行车超过 8000 公里额外增加的燃料油成本。”。

根据法国生态转型部周一公布的最新数据，上周平均每升柴油价格达到 1.654 欧元。 这比 2020 年 5 月的油价最低点高出了50生丁，与 2019 年底的新冠疫情危机前的价格高出了18生丁。

除柴油外，其他燃料油价格也达到历史高位。 SP95 汽油每升售价回升到1.72 欧元，SP98 汽油每升售价达 1.79 欧元，前所未见。